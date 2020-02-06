“Kıbrıs Cumhuriyeti her gün soruyor, bilgi veriyor”

Çin’in Tientsin şehrinde öğrenim gören Kıbrıslı Türk Hazan Gazi, YENİDÜZEN’in, “Dışişleri Bakanlığı Çin’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sayısını bilmiyor” haberi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tianjin Üniversitesi’nde eğitim alan Gazi, “Kıbrıs Cumhuriyeti, olası acil durum için kişisel bilgilerimizi almıştı, duruma hakimler” şeklinde yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin aylar öncesinden, olası acil durumda ulaşılabilmesi için kişisel bilgilerinin istendiğini, bunun yanı sıra korona virüsü sonrası iletişime geçerek iyi olup olmadıklarını ve nasıl korunabilecekleri hakkında bilgi verdiklerini anlattı. Kıbrıs’ın kuzeyindeki yetkililerin ise ‘Yenidüzen’in haberi yaptığı gün’ kendisi ile iletişime geçtiğini de ifade etti.

Gazi’nin tam açıklaması şu şekilde:

“Kıbrıs Cumhuriyeti konuya hakim. Neden mi? Çünkü aylar öncesinden muhtemel bir acil durumda ulaşabilsinler diye tüm kişisel bilgilerimizi mail olarak onlara göndermemizi istemişlerdi. Ayrıca virüs çıktı çıkalı elçilik her gün WeChat (Kıbrıs Elçiliği’nin “Çin’deki Kıbrıslılar” isimli bir grubu var) üzerinden iyi olup olmadığımıza dair mesaj gönderip kendimizi nasıl koruyabileceğimiz konusunda bizleri bilgilendiriyor.

Dilerim en kısa sürede Kuzey Kıbrıs da aynı sistemi hayata geçirir. İnanın dünyanın bir ucunda bile olsak, birilerinin bizleri sahiplendiğini bilmek harika hissettiriyor.

Bu arada yüksek ihtimalle haberde bahsedilen “aile” benim. Dün (Salı günü) bakanlık benimle iletişime geçtikten sonra bugün böyle bir haberin çıkmış olması tesadüf olamaz…”