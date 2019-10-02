KIB-TEK'te soruşturma neden sonuçlanmıyor?

KIB-TEK’te 592 bin 675 TL’lik yolsuzluğa adı karışan ve tutuksuz yargılanan memurlara kurum tarafından ‘ek görevden uzaklaştırma’ süresi verildi, gözler üç aydır devam eden fakat sonuçlanmayan ‘soruşturma sürecinde’…

YENİDÜZEN- ÖZEL

KIB-TEK Mağusa Bölge Amirliği’nde yapılan 592 bin 675 TL’yi yolsuzluğa adı karıştığı gerekçesiyle Haziran ayından beridir tutuksuz yargılanan, bu süreçte de kurum tarafından üç aylığına işten uzaklaştırılan çalışanlara verilen süre doldu ama davayla ilgili disiplin ve cezai soruşturma hala devam ediyor, gözler ‘goruşturma sürecinde’…

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nde yapılan 592 bin 675 TL’yi yolsuzluğa adı karışan ve Haziran ayından beridir tutuksuz yargılanan, bu süreçte de üç aylığına işten uzaklaştırılan D.G. ve T.T. hala soruşturma sürecini bekliyor. YENİDÜZEN’e ulaşan bazı kaynaklar sürecin uzamasının adı geçen çalışanlar açısından mağduriyet yarattığını belirtti.

Görevden ‘yarı maaşla’ uzaklaştırıldılar, henüz soruşturma tamamlanmadı

Yaklaşık üç aydır yargı sürecini bekleyen çalışanlar, bu süreçte KIB-TEK tarafından ‘Disiplin Soruşturması’ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmış, üç aylık sürede yarı maaş ödenecekleri belirtilmişti.

Çalışanlara verilen üç aylık sürenin dolmasına karşın, davayla ilgili disiplin ve cezai soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle yeni bir karar çıkarıldı.

Soruşturma aşamasında olan ve görevinden uzaklaştırılarak soruşturma süresince yarı maaş ödenmesi uygun görülen üç memur için Yönetim Kurulu yeniden değerlendirmede bulundu.

Yapılan değerlendirmede, sürecin devam ettiğini, soruşturmanın devam ettiği ve bu sürede görevlerine geri dönmelerinin uygun görülmediği belirtildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından iki çalışan aleyhine başlatılan Disiplin soruşturması çerçevesinde, görevleri başında kalmalarında sakınca görüldüğü ve 2 Temmuz 2019 tarihinden itibaren üç ay süre ile geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Bu sürede ise 1 Temmuz tarihinden çalışanlara yarım maaş ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yapılan yolsuzluk şikayeti üzerine, Mağusa Bölge Amirliği’nde 592 bin 675 TL’lik vurgun yapıldığı ortay açıkmış, bununla ilgili üç memur tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Yaşanan olayda, abonelerin pay-point cihazlarına yatırılan 592 bin 675 TL’yi kurumun banka hesaplarına yatırılmadığı belirtilmiş, konuyla ilgili D.G. ve T.T. yargı önüne çıkarılmıştı.

Olay 18 Haziran’da ortaya çıkmıştı. Yapılan yolsuzlukta adı geçen ve Haziran ayından beridir tutuksuz yargılanan D.G. ve T.T. ise hala soruşturma sürecini bekliyor.