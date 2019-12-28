Kıb-Tek’te 7 farklı münhal için sınav yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 7 farklı münhal kadrosu için yarın sınav yapılacak.

Sınav sonucunda başarılı olacak 28 kişi istihdam edilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Teknecik Elektrik Santrali’na 5 makine mühendisi, 1 elektrik veya elektrik ve elektronik mühendisi, 1 kimya mühendisi, 14 makine teknisyeni, 5 elektrik teknisyeni, 1 kimyager ve 1 argon kaynakçısı istihdamı için yarın sınav yapılacak.

7 farklı münhal kadrosu için başvuran 251 aday, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda sınava girecek.