Kemal Behcet Caymaz: Sanat yoksa, yok olurum

(Ressam-Safir Serisinin Yazarı-Öğretim Görevlisi)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Fantastik

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kemal olamazdım… Sanat her zaman hayatımda olmalı yoksa yok olurum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu sıralar SAFİR Serisi için yeni kitaplar yazmak…

Kayıtsız kalamadığım şey… İnce ruhluluktan uzak maddiyatçı, gösteriş budalası insanlara tahammül edemem…

En büyük pişmanlığım… Yok…

En büyük sevincim… Sevdiklerim ile bir arada olmak

Hayatımın dönüm noktası… Sanırım Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne başlamak

Beni en çok etkileyen yazar… Kesinlikle J.K. Rowling, detaycı anlatımından etkileniyorum

Başucumdaki kitap… Hayalet Kalp-Ali Benjamin

En keyif aldığım müzik… Daha çok fantastik enstrümantal müzikler.

En son izlediğim film… Goodbye Christopher Robin

Kendim için son aldığım şey… Yağlı boya seti…

Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şey gereklidir :)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özel tasarım, Special edition hediyeler

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla alçakgönüllü olmak istemezdim.

Kendimde beğendiğim özellik… Hoşlanmadığım insanları Görmezden gelmeyi ustalıkla başarabilmek,

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Annem

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı, hoşgörülü bir dünya

Aşk benim için… Prenses Lâl… :)

Onunla çok tanışmayı isterdim… Emma Watson… Bir gün SAFİR serisinde oynayacak…

Görmek istediğim yer… Floransa

Mutlaka yapmak istediğim… Louvre Müzesi’ni gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Sınır tanımayan bir hayal gücü, en güzel hediyedir insana… Her gün yeni şeyler üreterek var olalım…

* Kemal Behcet Caymaz Fotoğraf: Asam Yaban