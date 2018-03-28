Kemal Behcet Caymaz: Sanat yoksa, yok olurum
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Ressam-Safir Serisinin Yazarı-Öğretim Görevlisi)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Fantastik
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Kemal olamazdım… Sanat her zaman hayatımda olmalı yoksa yok olurum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Şu sıralar SAFİR Serisi için yeni kitaplar yazmak…
Kayıtsız kalamadığım şey… İnce ruhluluktan uzak maddiyatçı, gösteriş budalası insanlara tahammül edemem…
En büyük pişmanlığım… Yok…
En büyük sevincim… Sevdiklerim ile bir arada olmak
Hayatımın dönüm noktası… Sanırım Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne başlamak
Beni en çok etkileyen yazar… Kesinlikle J.K. Rowling, detaycı anlatımından etkileniyorum
Başucumdaki kitap… Hayalet Kalp-Ali Benjamin
En keyif aldığım müzik… Daha çok fantastik enstrümantal müzikler.
En son izlediğim film… Goodbye Christopher Robin
Kendim için son aldığım şey… Yağlı boya seti…
Dolabımdaki en gereksiz şey… Dolabımdaki her şey gereklidir :)
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Özel tasarım, Special edition hediyeler
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla alçakgönüllü olmak istemezdim.
Kendimde beğendiğim özellik… Hoşlanmadığım insanları Görmezden gelmeyi ustalıkla başarabilmek,
Olmasa da olur… Para
Olmazsa olmaz… Annem
En iyi yaptığım yemek… Lazanya
Hayalimdeki dünya… Savaşların olmadığı, hoşgörülü bir dünya
Aşk benim için… Prenses Lâl… :)
Onunla çok tanışmayı isterdim… Emma Watson… Bir gün SAFİR serisinde oynayacak…
Görmek istediğim yer… Floransa
Mutlaka yapmak istediğim… Louvre Müzesi’ni gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Sınır tanımayan bir hayal gücü, en güzel hediyedir insana… Her gün yeni şeyler üreterek var olalım…
* Kemal Behcet Caymaz Fotoğraf: Asam Yaban