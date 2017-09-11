Kayıp Şahıslar Komitesi'nden Ersan'a teşekkür

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski Genel Başkanı Ertan Ersan’a, kayıp şahıslara ilişkin çalışmalara katkısından dolayı teşekkür belgesi verdi.

KŞK Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük bu sabah 09.00’da ofisinde, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği eski Genel Başkanı Ertan Ersan ve Asbaşkanı Nevin Erdoğan’ı konuk etti.

Küçük: "Ertan Ersan'a bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim"

Gülden Plümer Küçük burada yaptığı konuşmada, buruk bir şekilde Ersan’a veda edeceklerini belirterek, 1975’te kurulan Dernekte 1995’ten beri başkanlığı başarıyla sürdüren Ersan’la 2006’dan bu yana iyi bir işbirliği içinde çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Kayıp aileleriyle irtibatın sağlanması ve acılarının hafifletilmesi konusunda hem Türk hem de Rum tarafındaki ailelerin Ersan’a minnettar olduğunu kaydeden Küçük, Ersan’a bundan sonraki yaşamında başarı diledi ve bilgi birikimiyle KŞK’ye yardıma devam etmesinin önemine işaret etti.

Ersan: "Yardımlarım devam edecek"

Şehit Aileleri Derneği eski Genel Başkanı Ertan Ersan da, 2006’da göreve gelen Gülden Plümer’le işbirliği içinde çalıştıklarını ve bunun süreceğini söyleyerek, Derneğin yeni Genel Başkanı Gürsel Benan’ın da isteği üzerine KŞK’ya yardıma devam edeceğini bildirdi.

43 yıldan beri Dernekte “çok büyük” hizmetler yaptığını, Türkiye’de 85 kez, ayrıca KKTC’de askeri birliklerde konferanslar verdiğini söyleyen Ersan, bu süreç içinde yorulduğunu ve Dernek genel kurulunda yeni birinin aday olarak çıkmasını istediğini söyledi.

KŞK’ya ayrı bir önem verdiğinin altını çizen Ersan, gerek KKTC sınırları içinde gerekse Rum kesiminde birçok kaybın bulunmasına yardım ettiğini belirtti ve teşekkür belgesiyle KŞK’nin kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.