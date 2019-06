Karpaz açıklarında dev kaplumbağa

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, dün Karpaz açıklarında ilk kez deri sırtlı deniz kaplumbağasının gözlendiğini açıkladı.

Lokman Kahveci isimli balıkçının ağlarına yanlışlıkla takılan kaplumbağanın yaklaşık 750 kilo ile 2 metreden uzun olduğu bildirildi.

Dünyada en büyük kaplumbağa türü olduğu ifade edilen deri sırtlı deniz kaplumbağasının ağlardan kurtulup yara almadan tekrar denize salındığını duyuran Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti’nin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

15.6.2019 tarihinde Dipkarpaz’ın kuzeyinde Ronnas açıklarında Lokman Kahveci’nin ağlarına yanlışlıkla bir deri sırtlı deniz kaplumbağası yakalandı. Dünyanın en büyük kaplumbağası olan bu türün Kuzey Kıbrıs’taki ilk kaydı. Yaklaşık 750kg ve 2m’den uzun olduğu gözlemlendi. Takıldığı ağlar çok hafif olduğu için bu koca dev ağları yırtmayı başarmış ve balıkçıların yardımı ile diğer iplerden de kurtularak yara almadan denize salınmıştır.

Akdeniz’de üremeseler de deri sırtlı deniz kaplumbağaları her sene İspanya’dan İsrail’e kadar Akdeniz’de mutlaka gözlenmektedirler. Bugüne kadar Güney Kıbrıs’taki balıkçılar tarafından az sayıda da olsa görülmüştürler. Akdeniz’de dolanan bireyler büyük ihtimalle Kuzey Atlantik’te özellikle Fransız Guiana, Trinidad ve Tobago, Kosta Rica, Kolombia ve Panama’da üreyen popülasyonlardandır. Karayipler ve Amerika’da da üreyen daha küçük popülasyonları vardır.

Deri sırtlı deniz kaplumbağaları okyanuslarda dolanır ve deniz anaları ile diğer büyük planktonik canlıları yiyerek yaşar. Mükemmel dalış yetenekleri ile 1000m’nin altına inebilirler. Gerçek anlamda soğuk-kanlı değildirler. Özel kan damarları ve kalın yağ tabakaları sayesinde vücut sıcaklıkların düzenleyebilir ve soğuk sularda da barınabilirler. Böylece İzlanda ve Kanada sularında da barınabilirler.

Lokman Kahveci derneğimizin (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti) deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalışmalarında 10 yıldan fazladır destek vermektedir. Ağlarına kaplumbağa yakalanması gibi durumlarda bizlerle iletişime geçmektedir. Derneğimizin hedef-dışı avla alakalı ülkemizde başlattığı uluslar arası projenin de önemli elemanlarından birisidir. Yaklaşık 2 sene önce Hayvancılık Dairesi ile işbirliği içinde başlatılan bu proje avcılık aktiviteleri sırasında ağlara takılan deniz kaplumbağaları, deniz memelileri, deniz kuşları, köpek balıkları ve vatozlar gibi tehlike altındaki türlerin izlenmesini amaçlar. Derneğimiz Akdeniz çapında gerçekleştirilen bu projenin Kuzey Kıbrıs temsilcisidir. Lokman Kahveci tarafından sağlanan bu kayıt Akdeniz’deki sayılarını tahmin edilmesine ve korunma çalışmalarına destek olacaktır. Derneğimiz adına Lokman Kahveci’ye teşekkür eder, bu gibi gözlemlerin tarafımıza bildirilmesini dileriz.

The first record of leatherback turtle for North Cyprus!

On 15.6.2019 a leatherback turtle was caught in the nets of fisherman Lokman Kahvesi off Ronnas Bay, north of Dipkarpaz. The first record of this giant turtle species for North Cyprus. The turtle is estimated to have weighed up to 750 kg and measured over two meters long. As the nets were light weight, the turtle was unharmed and released safely after being disentangled from float lines.

Although they do not nest in the Mediterranean leatherbacks are recorded every year from Spain to Israel and a few have been recorded in south Cyprus fisheries. Leatherback turtles occurring in the Mediterranean are likely from the North Atlantic population with the major nesting areas in French Guiana, Trinidad and Tobago, Costa Rica, Colombia and Panama. There are smaller nesting population scattered around the Caribbean and in the USA.

Leatherbacks wander the oceans living on a diet of jellyfish and other large planktonic orgnisms. They are amazing divers, easily diving to below 1000m and they are not cold-blooded and can enter cold waters, having been recorded as far north as Iceland and Canada. To do this they have special blood vessels and a thick layer of blubber.

Lokman Kahveci has participated in research of SPOT for more than ten years and regularly reports on his sea turtle bycatch. Since the initiation of the Cyprus Bycatch Project, an international project to assess bycatch of vulnerable species in threatened species to which SPOT is a national partner, Lokman has been recording all his fishing activities. The data will therefore contribute toward a Mediterranean wide estimate of the annual bycatch of leatherback turtles and other species.