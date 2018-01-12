KARMALARDA CTP, MÜHÜRDE UBP

KKTC 2018 Milletvekilliği Erken Seçimi’nde “karma oylar”da en yüksek orana Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ulaştı. CTP’yi UBP izledi.

“Mühür” çağrısı ile öne çıkan CTP, “karma oylar” üzerinden yapılan tabloda birinci parti olarak dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi seçimde “mühür oyları” ile öne çıktı, seçmenini en fazla mühre yönlendiren parti de UBP oldu.

Mühürleri az olan TDP, toplam oyunun yaklaşık beşte birini karmalardan elde etti. CTP ve HP ise oylarının %9 kadarını “karmacılar”dan alırken, seçimin birinci partisi UBP karmalardan çok küçük bir oranda katkı gördü.





Karma oylar azaldı

Seçimin rakamsal sonuçlarını irdelerken yeni sistemde karma oyların da 2013 yılına göre yarı yarıya azaldığını görüyoruz. 2013’te karma oylar % 19.5 iken bu oranın, 2018’de %10.7’ye geriledi.

Seçimde kullanılan 111 Bin 568 geçerli oyun 99 bin 642’si mühür (%89.3) olarak kullanıldı. 11 bin 926 seçmen ise Karma Oy kullandı. (% 10.7)

Mühür 50 oy demek



Seçim sistemimiz de bir seçmenin “mühür” olarak oy vermesi, tercih ettiği partiye 50 oy kazandırıyor. Karma oyda ise 24 ile 50 arasında “işaretleme” yapılabiliyor. Bu yüzden teknik olarak bazı seçmenler oylarının bir kısmını kullanmamış oluyor.

Karma oylarda “tik” ya da “işaretleme” sayısı ortama 34’te kaldı. Mühürde her partiye 50 oy yansırken, “karma” tercihinde pek çok oy “kullanılmamış” olarak dışarıda kaldı. Karma oyların kendi içinde kullanılma oranı % 68.8 oldu.

Karma oyların partilere dağılımı incelendiğinde en fazla oyun CTP’ye geldiğini görüyoruz. UBP, HP ve TDP ise yaklaşık olarak aynı miktarda karma oylardan yararlandı. Meclis’e giren diğer partilerden DP ve YDP’nin “karmacılar”dan aldığı oy ise alt seviyede kaldı.

Yaklaşık 12 bin karma oyun partilerin mühür oylarla birlikte aldıkları toplam oya katkılarında ise TDP açık ara önde. Mühürleri az olan TDP, toplam oyunun yaklaşık beşte birini karmalardan gelen oylardan almış. CTP ve HP ise oylarının %9 kadarını karmacılardan alırken seçimin birinci partisi UBP karmalardan çok küçük bir oran katkı almış görünüyor. Bunun anlamı, UBP seçmeni oyunu mühür olarak kullanmayı tercih etmiş.





YARIN: İlçelere göre partilerin oyları nedir? İlçe seçmeni oyunu ne yönde kullandı? Partiler hangi ilçelerde ne oy aldı?