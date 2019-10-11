“Kardeşimi arabaya sürükleyenler soruşturulsun”

İDDİALAR TÜYLER ÜRPERTTİ… Erdal Cesurer yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Cesurer’in ailesi ise kardeşlerinin düştüğüne inanmıyor, polisin soruşturmayı derinleştirmesini talep ediyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI… YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Cesurer ailesinin iddiaları üzerine polis soruşturmasını derinleştirdi. İddialar araştırılmaya devam ederken, Erdal Cesurer’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Devrim DEMİR

Çamlıbel’de Pazartesi akşam saatlerinde evinin bahçesinde zeytin toplarken düştüğü iddiası ile ağır yaralanan Erdal Cesurer’in ailesinin iddiaları tüyler ürpertti.

Çağlayan Cesurer, abisinin yoğun bakımdaki halini gördükten sonra bu olayın düşme olmadığını iddia ederken, polisin daha hızlı ve derin bir soruşturma yapmasını talep etti.

Erdal Cesurer’in Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam ederken, bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Abisinin eşi ile de problemleri olduğunu dile getiren Cesurer, YENİDÜZEN’e konuştu.

“Yaklaşık bir ay önce başına demirle vurdu”

Abisinin eşi ile problem yaşadığını ve yaklaşık 1 ay önce başına demirle vurduğunu kaydeden Çağlayan Cesurer, “İçişleri Bakanlığına gittik resimlerle birlikte abimin eşi Türkmen ve vatandaş değil. Boşanmak istiyordu 1 yıldır evlendiler ancak ciddi kavgaları vardı. Pazartesi akşam saatlerinde bu olay yaşandı komşularımızın da gördüğü bazı durumlar var” dedi.

Cesurer: “Bana o yaptı dedi”

YENİDÜZEN’e konuşan Çağlayan Cesurer, abisinin komşusunun kendisini arayarak olaydan haberdar ettiğini belirtti. Olayı duyar duymaz hastaneye koştuğunu anlatan Cesurer, “Yoğun bakıma alıyorlardı, abime sordum nasıl oldu diye bana o yaptı dedi. Polis çağırıyorum dedim, durumu ağır olduğu için uyutuldu. Abim beyin kanaması geçiriyor ve yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor. Abim hastaneye getirilirken de aynı cümleleri kurdu, ütü dedi. Bu adamın düştüğünü kimse görmedi bilinci kapalı ve durumu hiç iyi değil.”

İki kadın bir erkek tarafından sürüklendiği iddiası

Yoğun bakımda hayati tehlikesi süren Erdal Cesurer’in kardeşleri polisin soruşturmayı derinleştirmesini talep etti. Çağlayan Cesurer, komşuların olayın yaşandığı 7 Ekim tarihinde abisini evden dışarıya iki kadın ve bir erkeğin yerde arabaya sürüklerken gördüğünü iddia ettiğini ve bu olayı polise söylediğini kaydetti.

Abisinin evinde kalan iki kişinin olayın yaşandığı günden sonra ortadan kaybolduklarını dile getiren Cesurer, abisinin zeytin ağacından düştüğüne inanmadığını öne sürdü.

“Başında darp, göğsünde kırık, sırtında diş izi var”

Düşme olayının bu şekilde kapanmasını istemediklerini ifade eden Çağlayan Cesurer, “Abim bana o yaptı demeseydi bu olayı böyle düşünmeyecektim. 3 metre zeytinden düştü, başında darbe, göğsünde kırık ve sırtında diş izleri var. Bunların hepsinin bir açıklaması olmalı. Doktor darp raporu veremem dedi, bu olayın derhal karakoldan alınarak Adli Şube’ye verilmesini istiyoruz. BU olay düşme olayı değildir” dedi.





Büyük: “Hastanın uyku durumu var”

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Cesurer’in son durumu ile ilgili Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Büyük, Cesurer’in beyin kanaması ve kafatası kırıkları olduğunu ifade ederek, uyku durumu olduğunu söyledi. Büyük, şuanda hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü kaydetti.

Polis soruşturma başlattı

Cesurer ailesinin, kardeşlerinin ağaçtan düşmesinin şüpheli olduğu ihbarı üzerine polis soruşturmasını çok yönlü derinleştirdi. YENİDÜZEN’in edindiği bilgide, polis düşme olayı ile ilgili birçok kişinin ifadesine yeniden başvurdu.