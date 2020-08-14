Karavancılar:  “Devlet bize yardım etsin”

Devrim DEMİR

Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Belediye Halk Plajı arkasındaki Salamis Kamping alanındaki karavanlarla ilgili Kamp-Der başkanı Kasım Uluçaylı, YENİDÜZEN’e konuştu, belediyeden hizmet beklediklerini söyledi.

Bölgede bir takım olumsuzlukların giderilmesi için belediyenin de daha uzlaşıcı yaklaşması gerektiğini ifade eden Uluçaylı, kamp alanındaki olumsuzlukların giderilmesi için dernek olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Uluçaylı: “Belediye bize su versin hizmetini ödeyelim”

Kamp-Der Başkanı Kasım Uluçaylı, 263 karavanın yıllardır ne eksildiğini ne de arttığını kaydetti. Dernek olarak bölgede her türlü olumsuzlukların giderilmesi için hazır olduklarını belirten Uluçay, “Belediye karavanların olduğu bölgeye su versin, hizmet karşılığı neyse verelim. İlkel şartlarda yıllardır su ihtiyaçlarımızı tankerle karşılıyoruz. Yaşananları olumluya çevirmek için hazırız” dedi.