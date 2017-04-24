'Kamu Reformu' komitesi onay görmedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Güzelyurt milletvekili Hüseyin Erçal’ın “Kamu Reformu” diye anılan “Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın” geçici ve özel bir komitede görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü.

ERÇAL

Erçal söz alarak, bu yasa tasarısı üzerinde çok çalıştıklarını, AB Uyum Yasaları çerçevesinde ve Yapısal Dönüşüm Programları’nda yer aldığını, halkın huzuru adına bu yasanın geçmesi gerektiğini belirtti. Erçal, son bir yılda ülkeyi yöneten hükümetin yasa tasarısını komite gündemine alıp sonuçlandırmadığından bu adımı attığını söyleyerek, yasanın getirilerini anlattı.

Hükümetten beklentisinin ya ad hoc komite ya da idari işler komitesinde ele alıp tamamlaması olduğunu söyleyen Erçal, “Muhalefet olarak bu yasanın hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu reformunun çok önemli bir yasa olduğunu belirterek, “komite başkanı olduğum dönemde tasarı tamamlanmıştı. Eğer gerçekten samimi olunsaydı CTP-DP döneminde geçme noktasına gelindiğinde geçirilirdi. 50 milletvekiline gönderdim. Bitmiş şeklini. Bir tek milletvekilinden yanıt gelmedi. Meclis tatile girdi. Tatildeyken de hükümet bozdunuz yasayı geçirmemek için” dedi.

Başbakanın Meclis tatil olmadan 8 yasanın geçirilmesi konusunda talimat verdiğini söyleyen Denktaş, bu yasa tasarısının da içinde olduğunu belirtti. Denktaş, “Bu yasa ciddi olarak inandığım bir yasadır” dedi.

Denktaş, tasarının komitede görüşülüp geçmesi gerektiğini söyleyerek, “Birileri şov yapsın diye bunu kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Denktaş, yasa tasarısı konusunda CTP’yi tribünlere oynamakla suçladı.

Son bir yılda başka yasalar üzerine yönlendiklerini söyleyen Denktaş, iki ortak arasında kamu reformunun içeriği konusunda net bir mutabakat olmadığını belirtti.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali, yasa tasarısının 11 yıllık mazisi olduğunu, yasanın Mali Protokolde Meclis’ten geçeceği tarihin Ekim 2016 olarak belirlendiğini, ancak hala geçmediğini vurguladı.

Yasayı sonuçlandırmak için hükümet oldukları dönemde samimi gayret sarf ettiklerini ancak karşı taraftan bunu görmediklerini, yaklaşık bir yıldır da bu konuda kalem oynatılmadığını savunan Şahali, şu anda yapılan önerinin bu noktada tam yerinde olduğunu kaydetti.

Şahali, yeni bir yasa ihtiyacının ortak kanaat olduğunu dile getirerek, ad hoc komitede görüşme yapılmasının güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.

Mevcut yasanın çeşitli anomaliler yarattığını söyleyen Şahali, bunların giderilmesi ve yeknesaklık sağlanması adına yasanın bir an önce geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

KAŞİF

UBP milletvekili komite başkanı Ahmet Kaşif, yasa tasarısının ancak iki yılda tamamıyla sonlanıp yürürlüğe girebileceğinin söylendiğini, en basit yasaların bile kısa sürede çıkıp hayat bulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Kaşif, çıkarılması gereken bu yasadan daha acil yasalar bulunduğunu, komite başkanı olduğu komitede 48 tasa ve öneri bulunduğunu ifade etti.

Ad hoc komite kurulursa kimlerin görev alacağını soran Kaşif, komitelerde ciddi yoğunluk yaşandığını, araştırma komitelerinin sonuç alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaşif, görüşülen yasalar varken bunları kesip kamu yasa tasarısında geçmenin doğru olmayacağını belirtti.

Kaşif, yasa tasarısının ad hoc komitede görüşülmesine karşı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından tezkere, oyçokluğuyla reddedildi.