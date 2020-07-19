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Kalkanlı’da yangın

Kalkanlı’da yangın

Kalkanlı’da dün sabah 07.00 sıralarında “çöplük bölgesi” diye bilinen mevkide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

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Kalkanlı’da dün sabah 07.00 sıralarında “çöplük bölgesi” diye bilinen mevkide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Polis açıklamasında çıkan yangın sonucunda yol kenarında bulunan yığın halindeki 50 adet büyük boy rulo balyanın yandığı kaydedildi.

Foto: Arşiv

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