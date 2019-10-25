Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kalecik’te yatırım alanı içerisine “askeri tesis” izni verildiğini iddia etti, “Kalecik bölgesinde böyle bir tesise izin verilmesi imar planını tümden çöpe atmakla eş anlamlıdır” dedi.



Gürcafer, bu yöndeki adımın, yatırım ortamı ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini belirtti. Kalecik bölgesinde yeni bir askeri tesis oluşturulması için gerekli izinlerin verilmiş olduğu bilgisini aldıklarını paylaşan Gürcafer, askeri tesisin daha uygun bir bölgeye kaydırılması gerektiğini kaydetti.



Gürcafer, “Bölgenin dünya standartlarında bütünlüklü bir turizm bölgesi olabilmesi için askeri tesislerin daha uygun yerlere taşınması hayati önem taşımaktadır” görüşünü yineledi.



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer şu açıklamayı yaptı:

“Büyük emekler ve özveriler neticesinde hazırlanan İskele, Mağusa, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın düşündüğümüz anlamda ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edebilmesi ve bölgenin dünya standartlarında bütünlüklü bir turizm bölgesi olabilmesi için bölgede bulunan askeri tesislerin daha uygun yerlere taşınması hayati önem taşımaktadır.

Bizler bu yönde olumlu gelişme beklerken, Kalecik bölgesinde yeni askeri tesis oluşturulması yönünde gerekli izinlerin verildiği bilgisini almış bulunmaktayız.

Savunma ve güvenlik açısından birtakım ihtiyaçlar doğabilir ancak bu gibi durumlarda en doğru yerin tespit edilmesi hususunda KKTC makamlarının yardımcı ve yönlendirici olmasını beklemekteyiz.

Kalecik bölgesinde böyle bir tesise izin verilmesi imar planını tümden çöpe atmakla eş anlamlıdır. Bir yıldır bu planın hazırlanması için emek harcamış, ortaya görüş koymuş tüm insanlara karşı saygısızlıktır. Bölgenin planlanması için var olan heyecanı bitirmektir. Bu eylem siyasete olan inancın daha da azalmasını beraberinde getirecektir.

Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini, söz konusu askeri tesisin ihtiyaç duyulan yatırım ortamı için ekonomiyi olumsuz etkilemeyecek daha uygun bir bölgede yer tespiti yapılarak oraya kaydırılmasını beklemekteyiz.”