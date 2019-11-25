Kadına yönelik şiddetle mücadele paneli düzenleniyor

CTP Kadın Örgütü “Güçlü kadın, güçlü demokrasi” sloganıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu panel düzenliyor. Kadın Örgütü Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panel yarın Naci Talat Vakfı’nda saat 19.00’da başlayacak. Panelde Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden Fatma Güven Lisaniler, “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet İlişkisi”, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Hanife Aliefendioğlu, “Erkek Şiddetinin Medyadaki Temsili Üzerine Notlar” ve Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat, “Erkek Şiddeti ile Mücadelede Hukuk Bir Araç mı Fail mi?” konularında sunum yapacak.