Baf bölgesinde bulunan Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü’nün inşa edildiği arazinin sahibi Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Rum makamlara başvuruda bulunarak, söz konusu araziyi geri istedikleri bildirildi.



Fileleftheros gazetesinin, “Kıbrıslı Türkler, A. Papandreu Üssünü İstiyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, 1963 yılında ABD’ye göç eden ve ABD vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin, babalarından kalan ve Andreas Papandreu Askeri Hava Üssü’nün inşa edildi araziyi geri istediği belirtildi.



Gazete, askeri üssün, söz konusu arazi istimlak edilmeden inşa edildiğini belirtirken Kıbrıslı Türklerin taşınmazlarının geri iadesi için başvuru yaptıklarını ancak Kıbrıs Rum hükümetinin büyük olasılıkla konuyu tazminat ödeyerek çözmeye çalışacağını yazdı.



Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, söz konusu arazi için tazminat veya istimlak bedeli ödememesinin de söz konusu olabileceğini yazan gazete, kuzeyde Kıbrıslı Rum taşınmazına sahip Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’taki taşınmazlarının iade edilmemesi veya tazminat ödenmemesi yönünde karar olduğunu hatırlattı.



Söz konusu arazinin sahibi Kıbrıslı Türk’ün “inanılmaz bir mal varlığının olduğunu” yazan gazete, mirasçıların askeri üssün bulunduğu arazinin yanı sıra, “Timi” (Ovalık) ve “Kuklia” (Sakarya) bölgelerinde, üzerlerine Rum göçmenler için evler inşa edilen araziler ve “Episkopi” (Piskobu – Yalova) köyündeki bazı evlerin de sahibi olduklarını aktardı.



Haberde, arazilerin sahibi Kıbrıslı Türk’ün 1974’e kadar Piskobu’da ikamet ettiği, sonrasında ise kuzeye; çocuklarının ise 1963’te ABD’ye göç ettikleri vurgulandı.



Söz konusu Kıbrıslı Türkleri ise bir Kıbrıslı Rum avukat temsil ediyor.