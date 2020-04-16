İsviçre corona tedbirlerini üç aşamada azaltacak

İsviçre, Sars-Cov-2 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları üç aşamada gevşeteceğini açıkladı. 27 Nisan'dan itibaren ülkede ilk başta kuaförler, özel muayenehaneler, ev ve inşaat malzemeleri satan yapı marketleri gibi hizmet sektörü işletmeleri kapılarını açmaya başlayacak. Okullar, diğer mağazalar ve pazarlar ise 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlıyor. 8 Haziran itibarı ile de meslek okulları ve üniversiteler eğitime başlarken, müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak. Geniş kitlelerin katıldığı etkinlik ve faaliyetlere ilişkin yasak ise devam edecek. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İsviçre'de şimdiye kadar Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı bin 269. Ülkedeki coronavirüs vaka sayısı da 26 bin 732 olarak veriliyor.

İsveç seyahat yasağını uzatıyor

İsveç hükümeti, coronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak uygulamaya başladığı seyahat yasağını uzattı. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, ülkeye girişe ilişkin yasağın 15 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Yasak, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile İsveç'in gümrük birliği anlaşması imzaladığı ülkeler dışındaki devletlerin vatandaşlarının ülkeye seyahatini kapsıyor. Löfven ve Damberg, yasağın diplomatlar ile mevsimlik işçileri de kapsamadığını belirtti. İsveç vatandaşları ile ülkede sürekli oturum hakkı olanların giriş yapmasının mümkün olduğu belirtildi. Coronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı önlemler almayan İsveç'te tespit edilen vaka sayısı 12 bin 500 olarak açıklanırken, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 333 olarak verildi.

ABD'de bir günde 4 bin 931 can kaybı

Covid-19'un en etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde son 24 saatte 4 bin 931 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı son rakamlara göre, ülkede Sars-CoV-2 yüzünden yaşanan toplam can kaybı da 30 bin 990'a ulaştı. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 664'e yükseldi. ABD'deki bu hızlı artışlarda, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Covid-19 semptomları gösteren ancak test edilmeyenleri "muhtemel coronavirüs vaka ve ölümleri" şeklinde istatistiklere almasının etkili olduğu bildiriliyor. ABD'de en çok can kaybı 10 bin 899 ile New York'ta meydana geldi.

İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729

İngiltere'de Covid-19 yüzünden son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 861 olarak açıklandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı, bunun son beş gün zarfındaki en hızlı artış olduğunu kaydederek, Sars-CoV-2 yüzünden ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bin 729'a ulaştığını duyurdu. Bakanlık İngiltere'de şimdiye kadar 327 bin 608 test yapıldığı, bunlardan 103 bin 93'nün pozitif olduğunu da bildirdi. İngiltere'de hükümet, salgın tehlikesine karşı hızlı önlemler almadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD'de 22 milyon işsiz

Coronavirüs salgının dünya merkezi olarak nitelenen ABD'de sadece geçen hafta 5 milyon 200 bin kişinin işsizlik yardımı almak için başvurduğu açıklandı. Bu son rakam ile sadece bir ayda işsiz olarak kayıtlara geçen ABD vatandaşı sayısı 22 milyona yükseldi. Uzmanlar işsiz sayısının bu ay yüzde 20'ye yükselmesinden endişe ediyor. Öyle olması halinde bu 1930'dan bu yana görülen en yüksek işsizlik olacak. ABD'de işsizlik parası almak için ilk kez başvuru yapanlar istihdamdaki gidişat konusunda ipucu veren en önemli faktörlerden sayılıyor, nitekim rakamları birer hafta aralıklarla açıklanıyor. Uzmanlar, ABD'de ilk çeyrekte ekonominin yüzde 10,8'e kadar küçüleceğinden yola çıkıyor. Bu, 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana kaydedilen en şiddetli gerileme.

Fırınlar, eczaneler, su ve tüp dağıtımcıları sokağa çıkma yasağından muaf

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 81 il idaresine önümüzdeki hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin detayları düzenleyen bir genelge gönderdi. Genelgeye göre, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile eczaneler açık kalacak. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayan kamu kurum ve kuruluşları, acil çağrı merkezleri ile AFAD ve Kızılay gibi sosyal destek kuruluşları da sokağa çıkma yasağı sırasında hizmete devam edecek. Sokağa çıkma yasağına rağmen PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım işletmeleri de hizmetini sürdürebilecek. Sokağa çıkma yasağının geçerli olacacağı kentler: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.

Japonya'da olağanüstü hal bütün ülkeye yayılıyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, şimdiye kadar başkent Tokyo ve altı bölge için geçerli olan olağanüstü hal uygulamasının bütün ülkede uygulanacağını açıkladı. Abe, söz konusu uygulamanın ilk aşamada 6 Mayıs'a kadar süreceğini duyurdu. Ülkedeki olumsuz gelişme üzerine pek çok kent olağanüstü halin kendileri için de geçerli olması talebini dile getirmiş, bazıları da ilan etmişti. Japonya'da olağanüstü hal uygulaması Avrupa'daki gibi sert önlemleri öngörmüyor. Hükümetin, 6 Mayıs'a kadar geçerli olacak uygulama ile ay sonunda başlayacak tatil döneminde seyahatleri ve trafiği sınırlamayı hedeflediği haber veriliyor. Japonya'da 9 bin 400 coronavirüs vakası bulunuyor.

Salgında Avrupa'da yaşamını yitirenlerin sayısı 90 bini aştı

COVID-19 salgınında Avrupa'da 90 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Fransız haber ajansı AFP'nin derlediği verilere göre, dünya genelinde yaşamını yitirenlerin yüzde 65'ini Avrupalılar oluşturuyor. AFP'nin ülkelerin resmi sayıları ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) aldığı bilgilerle derlediği verilere göre, Avrupa 1 milyon 47 bin 279 vaka ve 90 bin 180 ölüm ile dünyada salgından en çok etkilenen bölge. Avrupa'da yaşamının yitirenlerin sayısının en yüksek olduğu ülke ise 21 bin 645 ile İtalya. Bunu 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa ve 12 bin 868 ile Britanya izliyor. Dünya genelinde ise COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 499'a yükseldi. Vaka sayısı 2 milyon 83 bin 551 olarak kaydedildi.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 19 bini aştı

İspanya'da son bir gün içinde 551 kişi daha yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, böylelikle ölü sayısı 19 bin 130 olarak kaydedildi. Bir gün önce ise ölü sayısı 523 olarak belirlenmişti. Dünyada salgından yoğun bir şekilde etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da, vaka sayısı da 177 bin 633'den 182 bin 816'ya yükseldi.

Bill Gates'ten coronavirüsle mücadele için bağış

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda koronavirüs salgını ile mücadele için 150 milyon dolar bağışta bulunacak. Gates Vakfı'ndan yapılan açıklamada, bu bağışla Afrika ve Güney Asya ülkelerinin sağlık sistemlerinde iyileştirmeler hedeflendiği belirtildi. Bunun yanı sıra, COVID-19 tanısı ve tedavisi için imkanların artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Gates Vakfı, Şubat ayının başında da 100 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Ford da üretime yeniden başlamayı planlıyor

Almanya'da otomobil üreticileri Volkswagen, Audi ve Daimler'in ardından Ford da Mart ayı ortasında durdurduğu üretime 4 Mayıs'ta yeniden başlamayı planlandığını duyurdu. Şirket sözcüsü, Köln ve Saarlouis'deki fabrikalarda üretime yeniden başlanmasının planlandığını söyledi. Sözcünün verdiği bilgilere göre, üretimin çerçevesi uluslararası tedarik zinciri ve müşterilerden gelen taleplerle belirlenecek. Bunun yanı sıra fabrikalarda çalışan işçilerin güvenliği için gereken hijyen şartlarının sağlanması gerekiyor.

Rusya'da vaka sayısı artıyor

Rusya'da bir gün içinde 3 bin 448 yeni vaka tespit edildi. Bir gün önce ise yeni vaka sayısı 3 bin 338 olarak belirlenmişti. Ülkede pozitif vakaların sayısı 27 bin 938'e yükseldi. Son 24 saat içinde ülkede 34 kişi yaşamını yitirdi, ülkede toplam ölü sayısı 232 oldu.

Söder'den ülke dışında yaz tatili planlamama tavsiyesi

Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Markus Söder, koronavirüs salgını nedeniyle Almanlara ülke dışında yaz tatili planlamamaları tavsiyesinde bulundu. Söder, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kanımca, diğer ülkelerdeki enfeksiyon durumuna bakınca, tatili Almanya'da yapmak daha iyi" dedi.

Alman ilaç şirketi Bayer aşı üretimine destek vermeyi planlıyor

İlaç ve kimya şirketi Bayer, coronavirüse karşı aşıya onay verilmesinin ardından, gereken maddelerin üretimine katkı sağlayacağını açıkladı. Bayer'in CEO'su Werner Baumann, bu ihtiyacı kısmen karşılayabilmek için şirketin şimdiden gereken kapasiteyi oluşturmaya başladığını ifade etti. Baumann, 2021 yılının başında veya ortasında aşı için gereken onayın alınacağını tahmin ettiğini söyledi.

Almanya'da vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde 2 bin 866 yeni vaka tespit edildi. Böylelikle vaka sayısı 130 bin 450'ye yükseldi. Ülkede, COVID-19 nedeniyle 315 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 3 bin 569 olarak kaydedildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında Almanya dördüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada ise ABD, İspanya ve İtalya yer alıyor.