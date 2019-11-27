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İstinaf geri çekildi

İstinaf geri çekildi

Sanıkların tutukluluk süreleri devam edecek ve yargılanma süreçleri başlayacak. 

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Girne’de geçtiğimiz temmuz ayında sahte vekâletnameler düzenleyerek, başkalarına ait evleri, dükkânları ve daireleri kendi şirketine devrettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen iş adamı M.E., ile M.U.’nun tutukluluk sürelerinin uzatılması için istinaf başvurusu geri çekildi.

Sanıkların tutukluluk süreleri devam edecek ve yargılanma süreçleri başlayacak. 

Sanıklardan S.Ö., tutuksuz yargılanmayı talep ettiği istinaf ise görüşülmek üzere 25 Aralık’a ertelendi.

Sanıklar, Yargıtay Ceza huzuruna çıkarıldı.

S.Ö.’nün davası 25 Aralık’ta görüşülecek

Yargıtay Ceza, S.Ö.’nün istinaf başvurusunu dinlemek üzere 25 Aralık’a erteledi. Girne Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen sanıklar önce alt mahkemede yapılacak duruşmanın ardından üst mahkemeye sevk edilecek.

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