'İSTİHDAM PROJELERİ YARIM KALACAK'

Fehime ALASYA

Hükümetin, "bazı projelerde kullanmak üzere” Yerli İstihdam Teşvik Fonu’nda 10 yıldır biriken 260 milyon TL’yi Ulaştırma Bakanlığı'nın kullanımına vermek için başlattığı girişim, Çalışma Bakanlığı'nı rahatsız etti, bakan fonun kullanılmasına karşı çıktı.

Konunun "hükümet düzeyinde" ele alınması bekleniyor.

Çalışma Bakanı ve bürokratlarının, gençliğin istihdamına yönelik projelerin yarım kalmasından endişe ettiği öğrenildi

Fondaki kaynakla kadınlar, engelliler ve yerel genç işgücü istihdamını arttırmak için çeşitli istihdam ve teşvik projelerinin yürütüldüğü belirtiliyor. Bakanlığa göre; “birçok proje neredeyse bitme noktasına geldi, bu kaynağın Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılması durumunda tüm projeler yarım kalacak”

Çalışma Bakanlığı’na bağlı güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; "fondaki kaynağın aktarılmaması için mücadele verilecek" konu hükümet düzeyinde ele alınacak.

FON KULLANILIRSA HANGİ UYGULAMALAR SEKTEYE UĞRAYACAK? -Asgari ücretlilerin desteklenmesi zorlaşacak. -İşsizlere yönelik İŞ-BUL kaynak sorunu yaşayacak. -Kadın istihdamı teşvik adımı yarım kalacak. -Üniversite mezunların desteklenmesi zorlaşacak. -Engelli istihdamının teşvikinde sıkıntılar doğacak. -Meslek lisesi mezunlarının iş hayatına girişine yönelik proje tıkanacak. -TC ile imzalanan Genel Sağlık Sigortası çalışmaları yarım kalacak

“Hem asgari ücretli kazanacak hem devlet…”

Bakanlık yetkililerine göre; “Yerli İstihdam Teşvik Fonu bünyesindeki projelerle ülkede etkin bir işgücü piyasası yaratılması hedefleniyor, bu nedenle de fondaki kaynak yıllardır korunuyor”

Çalışma Bakanlığı’ndan elde edinilen bilgiye göre; “fondaki kaynağın kullanımıyla hayata geçen teşviklerle birlikte özel sektörün rekabet gücünü arttırmak hedefi önde tutuluyor.”

Çeşitli projelerin yeni yeni hayata geçiyor olmasına nedeniyle, fondaki kaynağın alınmasıyla bu projelerin “devamlılığının tehlikeye gireceği” belirtiliyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; fonun ikinci önemli amacı ise kötü durumdaki sosyal güvenlik kurumlarına bu teşviklerle ekonomik açıdan destek sağlamak…

Teşviklendirme işverenlerin yatırımını arttırdı

Fonu da sıkıntıya sokmayacak şekilde birtakım denemelere giren yetkililerin, bazı küçük proje ve teşviklendirmelerle temkinli adımlar attığı belirtiliyor.

Bakanlığa göre; “son dönemde sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim ödemelerindeki teşviklendirmelerden dolayı işverenler düzenli ödeme yapmaya başladı. Bu da fonun doğru kullanımından kaynaklanıyor”



Yerli istihdam ve kadın girişimciler için olan projeler ilk sırada

Söz konusu uygulamada en yaygın kullanılan teşvik ‘yerli istihdama katkı’ olurken, yeni girişimcileri ve genç kadın girişimcileri destekleyen uygulamaların da çok yoğun kullanıldığı ifade edildi.

Söz konusu projelerde “sınırlı zaman içinde belli kalemlerde fondan yararlanıldığı” belirtildi. Bakanlığın, bu projeler üzerine katkı sağlayarak, daha fazla büyüterek devam etmek için çalışmalar sürdürdüğü de ifade edildi.

Bu çalışmalar arasında kadının işgücü piyasasındaki gücünü arttırmak, iş piyasasındaki kadın oranının arttırılması gibi projeler de yer alıyor. Çalışmaların sonuna gelindiğini ve teşviklendirme aşamasında olunduğu ifade ediliyor.

İşverenler engelli istihdamına teşvik edilecek

Kadının iş piyasasındaki yerine ilişkin çalışmaların ardından fondaki katkıyla yürürlüğe giren bir diğer ciddi teşvikin ise engellilerin iş gücü piyasasındaki etkinliğini arttırmak için yapılan çalışma oldu. Söz konusu çalışma için bakanlığın tüzük değişikliği yapıldığı belirtildi.

Engellilerin Çalışma Dairesi’nden aldığı yüzde 30 maaşın üzerinden yüzde 70’ini fondan ödeneceği, bunun yanında işletmeye de sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primleri katkılarının da tümünü fonun ödeyeceği yer alıyor. Bu sayede işverenlerin de engelli istihdamına teşvik edileceği belirtiliyor.

KKTC İŞBUL sitesi oluşturuluyor

Fondaki kaynak ile yapılan bir diğer çalışma; KKTC İŞBUL sitesinin oluşturulması. İş arayanların ve işverenlerin buluşacağı platformda çalışmaların sonuna gelindiği öğrenildi. Burada oluşturulacak platformda gerek eğitim düzeyi düşük gerekse yüksek olan her niteliğe sahip vatandaşın iş bulabileceği bir platform oluşturuluyor. Burada ülkedeki işgücü piyasasını, işsizliği önleyen, ayrımcılığı önleyen teşvik programlarıyla destekleyen yapı oluşturmaya çalışılıyor.

Genel Sağlık Sigortası çalışmaları yarım kalabilir

Geçen ay Türkiye ile imzalanan Genel Sağlık Sigortası Mutabakat Zabtı’nın ise hayata geçebilmesi için çok ciddi kaynağa ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Vatandaşın en önemli sorunlarından birini çözecek olan uygulamayla, ne işverene, ne işçiye ne devlete ek mükellefiyet gelmeden çözüm üretilmek isteniyor.

Genel Sağlık Sigortası’na kaynak yaratacak düzenlemeyi fondaki kaynağı kullanılarak çözüleceği belirtiliyor.