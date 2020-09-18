İskele'de yangın
İskele bölgesinde Sınırüstü'nde çıkan yangın korkuttu.
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Akşam saatlerin Sınırüstü, Yaşlılar Yurdu'nun batı kısmında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sepepten yangın çıktı.
Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamda yangının İtfaiye ekipleri, İskele Belediyesi çalışanları ve çevre halkının müdahalesiyle söndürüldüğünü ifade etti.
Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı.
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