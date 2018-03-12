İskele’de Baf’ın günü: 0-2

Gürbüz SUAY

K-Pet Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Baf Ülku Yurdu konuk olduğu Gençler Birliği deplasmanında 2-0 galip geldi. Konuk Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini 82. dakikada Joseph ve 89. dakikada Ahmet Hatay kaydetti. Baf Ülkü Yurdu’nda Mustafa Tekpınar 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Baf Ülkü Yurdu aldığı bu galibiyet ile puanını 32’ye yükseltirken, ev sahibi Gençler Birliği 28 puan ile haftayı tamamladı.

STAT: Cumhuriyet Stadı

HAKEMLER: Kerem Eran**, Emre Çevikdal**, Kaan Koday**

GENÇLER BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal*

Boran Esenler*

(Dk.84 Berk Kaya)

Kadir Erol*

Emir Dolu**

Sinan Öğüt*

Mehmet Aylanç*

(Dk.53 H. Sarıoğlu*)

Hussain Saddam*

Tonbara Tiongoli*

Sertan Kurukafa**

İbrahim Köse*

(Dk.57 Ahmet*)

Nnaemeka Uzor*

TD: Serhat Ertürk

BAF ÜY

Erdoğan Nay**

Arif Öztürk**

(Dk.90+1 Hürcan)

Joseph Obidiaso***

Felix Obada***

Lawal Muhry**

İltaç Keçeli**

(Dk.46 Berk Çakır**)

Fikri Aslan**

Mete Sağır**

(Dk.77 Tahsin**)

Azat Tip**

Mustafa Tekpınar*

Ahmet Hatay***

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.82 Joseph, Dk.89 Ahmet Hatay (Baf Ülkü Yurdu)

KIRMIZI KART: Dk.74 Mustafa Tekpınar (Baf Ülkü Yurdu)