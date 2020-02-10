

UBP-HP Hükümeti, İhtiyat Sandığı’nda yer alan “İstihdam Teşvik Fonu”ndaki 32 milyon TL’yi Maliye Bakanlığı bütçesine aktarmak için “ivedilik” kararı aldı.



Hükümetin sunduğu gerçekçe: “Fondaki 1 yıllık gelirin yüzde 30’u, bir yıla mahsus olarak ulaştırma sağlık, eğitim ve engellilerle ilgili projeler gibi yatırımlar için kullanılacak.”



Erhürman: “Hükümet bir yandan gelirlerin arttığını, 170 milyon TL katkının da serbest bırakıldığını söylüyor. O zaman nedenle fondaki 32 milyon kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Ya bize söylenenlerde eksiklik var ya da çok kısa vadeli düşünülüyor”



Özyiğit: “Türkiye’den para gelmeyeceğini gördüler ve nerde birikmiş para varsa oraya el atmaya başladılar.”





Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti, İhtiyat Sandığı’nda bulunan “Yerli İstihdama Katkı Fonu”ndan bir kaynağın, Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılması için süreci başlattı.



İşçinin parası ilk kez “istihdama katkı” dışında kullanılmak isteniyor.



Bu amaçla Meclis’e sunulan İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere “oy çokluğuyla” kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, tasarının, yerli istihdamına katkı priminden elde edilen paranın “bir yıllık gelirinin yüzde 30’unun bir yıla mahsus olarak ulaştırma sağlık, eğitim ve engellilerle ilgili projeler gibi yatırımlar için kullanılmasını öngördüğünü” kaydetti.

Özyiğit: “Nerede birikmiş para varsa”

TDP Genel Başkanı, milletvekili Cemal Özyiğit, hükümetin Türkiye’den para gelmeyeceğini gördüğünü ve nerde birikmiş para varsa oraya el atmaya başladığını savundu.



Özyiğit, yerli iş gücü istihdamının önemine vurgu yaptı, fonun kendi amaçları içerisinde kullanılmasını istedi. Ülkenin yatırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Özyiğit, kaynağın doğru yerden bulunması gerektiğini, ivedilik önergesini bu nedenle reddettiklerini belirtti.



Özyiğit ayrıca, özel sektörde örgütlenme hakkının güvenceli bir şekilde sağlanması gerektiğini söyleyerek, örgütlenmeye çalışanların işlerine son verildiğini söyledi.

Erhürman: 170 milyondan niye alınmıyor?

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, KKTC-TC işbirliği anlaşmasından geldiği söylenen kaynağın niye kullanılmadığını, niçin fona el atıldığını sordu.

“32 milyon TL Maliye Bakanlığı’nın kasasına gidecek ancak hangi projeler için kullanılacağı bilinmiyor” diyen Erhürman, yapılması gerekenin günü kurtarmak değil bütünsel bakmak olduğunu söyledi.



Erhürman, “Hükümet bir yandan gelirlerin arttığını, 170 milyon TL katkının da serbest bırakıldığını söylüyor. O zaman nedenle fondaki 32 milyon kaynağa ihtiyaç duyuluyor. Ya bize söylenenlerde eksiklik var ya da çok kısa vadeli düşünülüyor” dedi.

"Geçmişte de gördük, fonlar bir kez amacı dışına çıktı mı, gerisi geliyor" diyen Erhürman, şunları söyledi:

"Fondan bir kaynak Maliye'ye aktarılacak, Maliye de gelen projelere göre bu rakamı kullandıracak. Söylenen bu. Peki bu kaynak nereye gidecek bir bilgimiz yoktur."



Tufan Erhürman, bu fonun, kullanılacağı alanların yasada belirlendiğini, başka bir yerde kullanılamayacağının belirtildiğini, bunun nedenleri olduğunu kaydetti.

Tufan Erhürman, kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıyı yaratmak için günlük değil uzun vadeli adımlar atmak gerektiğini ifade etti.

Turizmde çalışanların yüzde 20, özelde çalışanların yüzde 50’sinin KKTC vatandaşı olduğunu dile getiren Erhürman, KKTC vatandaşı işsiz insan oranının yüzde 20 olduğunu, esas sorunun ne olduğunu bu rakamların gösterdiğini söyledi.

Engelsiz yaşam evi, yollar ve diğer alanlarda yatırım yapılmasına kimsenin karşı olmadığını, kaynağın nereden geleceğinin hep birlikte kararlaştırılabileceğini belirten Erhürman, “Fondan bu rakamın alınıp bir bakanlığın takdirine bırakılmasına yönelik bir yaklaşımı ciddi bulmam” diye konuştu.

Manavoğlu kürsüye çıktı, sesler yükseldi



HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’un “atılan adım doğrudur, muhalefet geçmişte başka şimdi başka konuşuyor” sözleri Meclis’i gerdi.



Özellikle Özyiğit’e yönelik “sürekli ağlıyorsun sana mendil vereceğim” sözleri tartışmaya neden oldu.

Manavoğlu’nun “Koalisyon bitti diye ağlayan Özyiğit’e mendil göndereceğim” sözleri sonrası TDP Milletvekili Cemal Özyiğit salonu terk etti.



Dörtlü koalisyon döneminde alınması planlanan ekonomik tedbirlere değinen Manavoğlu, ekonomik tedbirlere ilişkin 8. maddeyi okuyarak, bugün konuşulanların geçmişte de konuşulduğunu iddia etti.



Düzenlemenin olması gerektiğine inandığını söyleyen Manavoğlu, “Buzluk dolu ahali aç gezer. Bu parayı kullanmamız lazım ama tabii ki şeffaf olması gerekir” dedi.



Muhalefet yeniden kürsüde



Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, Manavoğlu’nun konuşmasına yanıt verdi.

Erhürman, o dönem yapılan çalışmanın; TC’den öngörülen dış kaynak aktarımının gerçekleşmediği ve önceki protokolün yürürlükte olmasına karşı hibe bütçe olan savunmaya TC’den kaynak gelmediğinden yerel kaynaklardan ödeme yapıldığı koşullarda gerçekleştiğini belirtti.

Başbakan’ın ve Maliye Bakanı’nın açıklamalarıyla bu koşulların bugün değiştiğini, kaynakların var olduğunu söylediklerini kaydeden Erhürman, o dönemle ikinci farkın da o çalışmanın bütünsel bir çalışma olması olduğunu dile getirdi.

Erhürman, konuşmasında Manavoğlu’nun üslubunu eleştirdi.

Başbakan’ın dövizin düşmesi, gelirlerin artması, Türkiye’den kaynak aktarımı yapıldığına yönelik açıklamalarına değinen Erhüman, “Bu kadar kaynak içinde Engelsiz Yaşam Evi için 3 milyon kaynak bulunamıyorsa orada bir hesap hatası var” dedi.

“Seviye ve üsluba dikkat ediniz”

TDP Genel Başkanı, milletvekili Cemal Özyiğit, halkın seçtiği milletvekillerinin kelimeleri ve cümlelerini düzgün seçerek konuşması, seviye ve üsluba dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, seviye ve üsluba dikkat edilmediği noktalarda, Genel Kurul salonunu terk edeceğini belirtti.

Dörtlü koalisyon döneminde ekonomiye ilişkin detaylı çalışmalar yapıldığını, önerilerin ciddi çalışmalar sonucu hazırlandığını söyleyen Özyiğit, aradan birinin seçilmediğini bütünlüklü çalışma yapıldığını belirtti.

Özyiğit, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde istihdam oluşturacak şekilde yatırım yapılmasını teşvik için yaptıkları çalışmalara değinerek, bu tarz düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi.