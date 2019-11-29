İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler'e seçme - seçilme hakkı sözü

Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’un ardından geçtiği İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarını sürdürüyor.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, Londra’ya varışının ardından Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı ve basın toplantısı düzenledi.

Tatar, basın toplantısında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri’ne seçme ve seçilme hakkı verilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

“YATIRIMLARIN ARTMASI İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ”

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türkleri’nin Kıbrıs'ın kuzeyinde önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyleyen Tatar, bunun artması için çaba göstereceklerini kaydetti.

İngiltere’nin Kıbrıslı Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir ülke olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gönül birliği bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, “Burada olmaktan mutluyum” dedi.

Londra’nın hayatında önemli bir yer tuttuğunu anlatan Tatar, üniversite hayatı ve daha sonra da ilk iş hayatının Londra’da geçtiğini söyledi.



Ülkemizin kalkınması için Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmanın önemine değinen Başbakan, Londra’daki Kıbrıslı Türklerle de temas içerisinde olmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, hem hükümet olarak hem de Ulusal Birlik Partisi olarak bu ilişkileri ileriye taşınmak için çalıştıklarını söyleyerek, Londra’daki Kıbrıslı Türkler için seçme ve seçilme hakkı verilmesi konusunda hükümet olarak çalışma başlatacaklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, İngiltere’nin ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığını da anlattı. Tatar şöyle konuştu:

“İngiltere’de Aralık’ta seçim var bunun sonuçlarını izleyeceğiz. İngiltere’nin garantörlük meselesi de vardır. İngiltere üsleri ile bir taraftır ve 5’li görüşme olacaksa İngiltere de olacak bu yüzden buradaki siyasilerle ve dostlarla temaslarımızı sürdürmemiz gerekir. Buradaki Kıbrıs Türkler siyasi makamlarda olmasalar da halkın içinde lobi faaliyetleri bizler için önemlidir. İlerde İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ne gibi fırsatlar doğacak bunları da araştırıp öğrenmemiz ve siyaset geliştirmemiz gerekir. Bu çalışmalarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha da güçlenmesi için hep birlikte çalışmamız gerekir.”

“BURADAKİ VATANDAŞLARIMIZ LOBİCİLİĞİ HER GÜN YAPIYOR”

Başbakan Tatar, yıllar evvel Kıbrıs’tan İngiltere’ye göç etmiş, çalışıp başarılı olmuş Kıbrıslı Türklerin olduğunu ve İngiltere’deki kazanımlarını da ülkeleri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yaparak değerlendirdiklerini söyleyerek, “Bu insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu başlı başına bir lobiciliktir buradaki vatandaşlarımız bu lobiciliği her gün yapıyor. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Tatar, KKTC’nin her türlü imkanı ile Londra’da yaşayan Kıbrıs Türklerinin yatırımlarını çekmek için çalışması gerektiğine de vurgu yaptı.

“KIBRIS KONUSUNDA SİYASET SADECE FEDERAL ÇÖZÜME ENDEKSLİ OLMAMALI”

Kıbrıs konusunda yürütülecek siyasetin sadece federal çözüme endeksli olmaması gerektiğine vurgu yapan Başbakan Tatar, “Federal çözüm masada olsun ama alternatif öneriler de olsun” dedi.

Hükümetin Berlin’deki 3’lü görüşme konusundaki görüşlerini de aktaran Tatar,

şöyle konuştu:

“Biz hükümet olarak yaptığımız değerlendirmede, bir ilerleme olmadığı görüşüne vardık. Çünkü Kıbrıs Rum tarafı adanın tek hakimi olma niyetinden vazgeçmemiştir. Bundan sonra görüşme olacaksa ucu açık olmayacak. Alternatif fikirler olacak. AB çatısı altında, Kıbrıs Türk halkı haklarını talep etmeye devam etmelidir. Türkiye ile de bunları görüşüyoruz. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve onun yakınları sadece federal çözüm diyor. Ama bizim görüşümüzde olanlar federal çözüm masada dursun ama alternatifler de masada olsun. Ayrılık temelinde güzel komşuluk ilişkisi içinde olsun. Kıbrıs’ta barış vardır eksik olan anlaşmadır. Kıbrıs Türk halkının çoğunluğu da bu taleptedir. 15 Kasım dolayısı ile bayrağımızı yaktılar buna tepkimizi ortaya koyduk. Bunlar ortadayken bize barış istemezsiniz diyorlar barış zaten 74’te adaya geldi ve biz de barışın devamını isteriz. Tabi Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gereklidir. Hem Türkiye gidecek hem asker gidecek garantörlük sulandırılacak böylesi bir maceraya biz güvenmiyoruz.”

DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN GELİŞMELER

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinerek, Türkiye’nin bu meseleye ciddi ciddi sarıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki öneminin daha da arttığını söyledi.

Tatar, “Türkiye ciddi ciddi sarıldı ve Doğu Akdeniz’de KKTC’nin önemi daha da artı. 36 yıl sonra Doğu Akdeniz’de önem kazandık. Türkiye Libya ile bir anlaşma imzaladı ve işbirliği yapacak. Mavi vatan denilen kavrama bakıldığında Türkiye ve KKTC önemli bir pozisyondadır” dedi.