“İmkansız diye bir şey yok!”

Dila ŞİMŞEK

Binicilikle ilgilenen 29 yaşındaki Kemal Lord, atlara olan sevgisini, biniciliği nasıl geliştirdiğini anlatıyor, engel atlama yarışlarına başlayışından bahsediyor. Hayvanlarla insanların arasındaki bağa işaret eden Lord, atlarla zaman geçirmenin ‘terapi’ gibi olduğunu ifade ediyor.

Mağusalı Kemal Lord, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme ve Turizm bölümünden mezun olmuş. Lord şu anda Gelir ve Vergi Dairesi’nde memur olarak çalışıyor.

“Çiftliğimizdeki atla çok fazla zaman geçirir, ona ben bakardım”

Atlara olan ilgisinin, küçüklükten beri geldiğini söyleyen Lord, “Çiftliğimizdeki atla çok fazla zaman geçirir, ona ben bakardım. Ancak onu kaybettiğimizde, büyük bir üzüntü duyduğum için bir süre atlarla ilgilenmeyi bıraktım. Yakın zaman önce ise, tekrardan vakit ayırmaya başladım” diye anlatıyor.

Birkaç ay önce engel atlama yarışmalarına başladığını ifade eden Lord, her ay çiftliklerde yarışların olduğunu ve kendisinin de düzenli olarak katıldığını belirtiyor.

“Atlara olan bu sevgim sayesinde, hocalarla, yeni insanlarla tanışarak çevre edindim”

Lord, kendisini çok hızlı geliştirdiğini ifade ederek, “Binicilikle ilgilenmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. İkinci atımı da aldım. Atlara olan bu sevgim sayesinde, hocalarla, yeni insanlarla tanışarak çevre edindim. Hobiden ziyade, benim için bir yaşam stili oldu” diyor.

“En büyük hayalim, bir çiftliğimin olması”

Herkesin bu deneyimi tatması gerektiğini tavsiye eden Lord, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Atlarla insanlar, çok yakın bağ kurabiliyorlar. Bu sebeple herkesin bu güzel hissi deneyimlemesini istiyorum. Onlarla zaman geçirmek, ilgilenmek insana her şeyi unutturuyor. En büyük hayalim, bir çiftliğimin olması… Çiftliğim olduğunda ise, özel gereksinimli çocuklar için, tüm dünyada kullanılan atlarla olan terapi metodunu onlara sağlamak istiyorum. Bunu kar amacı gütmek için değil, yardımımın dokunması için diliyorum. Amcam da down sendromlu olduğu ve atların ona ne kadar iyi geldiğini, onlarla olmayı ne kadar sevdiğini gördüğüm için buna yürekten inanıyorum. İnsanlar hiçbir şey için geç diye düşünmesin, hiçbir şey imkansız değil”