“İklimi değil sistemi değiştir"

Dünyanın birçok ülkesiyle eş zamanlı Mağusa’da da ‘Küresel İklim Eylemi’ gerçekleştirildi.

Küresel İklim Grevi adıyla Mağusa'da Doğu Akdeniz üniversitesi kampüsünde yer alan eylemde "iklimi değil sistemi değiştir" mesajı verildi.

İnteraction Grubu tarafından düzenlenen ve DAÜ'deki çeşitli akademik kulübün de destek verdiği eylemde Türkçe ve İngilizce bildiriler okundu. Eyleme katılanlar 'oksijen üreten yeşile destek' mesajı vermek için okul bahçesine bir adet çam ağacı dikti. Eylemciler slogan atarak kampüste bir de yürüyüş düzenledi.

Küresel İklim Grevi adı verilen eylem sırasında okunan bildiride, eylemin özellikle 'tüketimi artıran' 'kara cuma' günü düzenlendiğine dikkat çekildi.