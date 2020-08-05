“İkinci asgari ücret bu yıl zor”

Dila ŞİMŞEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, ‘salgın’ ve ‘seçim’ etkisiyle bu yıl tekrar toplanması beklenmiyor.

Komisyon’un işçi temsilcilerinden, Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, YENİDÜZEN’e konuşarak, ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, ne de işveren tarafının asgari ücret komisyonunu toplama ‘niyeti’ olduğunu söyledi.

12 Ağustos’ta seçim yasakları olduğuna dikkat çeken Yeltekin, Hükümetin de bozulup yeniden kurulma durumu olduğunu ifade ederek, kimsenin asgari ücreti düşünmediğini kaydetti.

Muhalefeti de eleştiren Yeltekin, insanların sömürü düzeni üzerine çalıştırıldığını söyledi.

‘Personele cüzi maaş veriliyor’

Yeltekin, “Zaten avanslar verildiği için, asgari ücretin arttırılması da düşünülmüyor. Bakanlık tamamen İşverenle birlik olmuş durumda. Niyet olmadığı için bu seneyi böyle kapatırız gibi görülüyor” dedi.

31 Ekim’e kadar ‘kısmi çalışma’ olduğunu belirten Yeltekin, personelin saatlerce çalıştırılarak cüzi rakamlarda ‘maaş’ verildiğini savundu.