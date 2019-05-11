İki toplumlu öğretmen eğitimleri

Eğitim Teknik Komitesi, bugün, ara bölgede iki toplumlu öğretmen eğitimleri gerçekleştiriyor.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmenlere yönelik ilk seminer bugün ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleştirildi. Seminere Kıbrıs’ın iki tarafındaki okullardan 50 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum olmak üzere toplam 100 öğretmen katıldı.

Seminere katılan öğretmenler, Eğitim Teknik Komitesi’nin daha önce tek toplumlu olarak gerçekleştirdiği eğitimlere katılmışlardı.

Eğitim Teknik Komitesi Eş-Başkanı ve Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Eğitim Teknik Komitesi’nin bugüne kadar Kıbrıs’ın iki tarafındaki her seviyeden binlerce öğrencinin katıldığı tek toplumlu ve iki toplumlu eğitsel faaliyetler düzenlediğini kaydetti.

“Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı” eğitimler yanında öğrenciler için iki toplumlu gezi gözlem programları da başlatan Eğitim Teknik Komitesi’nin son olarak orta ve lise öğrencileri için Lefkoşa’nın kuzey ve güneyini kapsayacak şekilde “Lefkoşa’dan öğreniyorum” adıyla şehrin çok kültürlü dokusunu birlikte keşfetmeleri olanağını sağladığını belirten Samani, şöyle devam etti:

“Eski Lefkoşa’nın kültürel mirasının keşfedildiği yürüşlere Kuzey’den Atleks Sanverler Ortaokulu, Namık Kemal Lisesi, Bekir Paşa Lisesi katılırken Güney’den de sadece Lefkoşa değil Baf ve Limasol’dan okullar katılmıştır.

2015 yılı Aralık ayında iki liderin uzlaşısı sonucu kurulan İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi, her iki eğitim sistemi arasında güven yaratıcı önlemleri hayata geçirme çabalarına devam etmektedir.

2018-2019 eğitim yılında bu çabalara bir yenisi eklenmiş ve öğretmen eğitimleri uygulamaya konulmuştur. Öğretmen eğitimlerinin temel amacı Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun öğretmenleri arasında temas ve işbirliği geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Ayrıca, öğretmenlerin barış kültürü ve şiddetsizlik konularında bilgi, beceri ve tutum geliştirmede bütünsel bir anlayış geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Bu amaç, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin ‘Her iki eğitim sisteminde yer alan okulların arasında güven arttırıcı önlemlerin uygulanması için karşılıklı olarak kabul edilebilir bir mekanizma geliştirilmesi ve her iki toplumun öğrencileri ile öğretmenleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini teşvik etme çalışmaları gerçekleştirmek’ olan ikinci görev tanımına dayanmaktadır.

2018-2019 eğitim yılında her bölgeden ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin katılımıyla toplamda 250 öğretmen tek toplumlu yapılan eğitimlere katılmıştır.”

Samani, bugün ise, tek toplumlu eğitimi tamamlayan 50 Kıbrıslı Türk ile 50 Kıbrıslı Rum öğretmenin ara bölgede düzenlenen ve uluslararası uzmanların da katıldığı iki toplumlu eğitime katıldığını kaydetti.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanları Dr. Meltem Onurkan Samani ile Dr. Michalinos Zembylas da, bu eğitimde yer alırken, öğretmen eğitimleri İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayelerinde devam eden “Imagine” adlı barış eğitimi programı kapsamında yapıldı.

Uygulaması, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ile Dayanışma Evi tarafından yapılan eğitim programının, Almanya Federal Dışişleri Ofisi ve BM Barış Gücü tarafından da desteklendiği belirtilen açıklamada, “İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin çalışmaları son yıllarda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs raporunda da övgüyle yer almaktadır” denildi.

Aynı zamanda komiteler genel koordinatörü de olan Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Meltem Onurkan Samani, diğer teknik komitelerle işbirliği içerisinde öğrencilere yönelik ortak eğitsel faaliyetlerin çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık, kültür, kültürel miras ve benzeri alanlara da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.