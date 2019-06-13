İki haftada bir görüşecekler
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde bu sabah saat 10:00’da Başbakan Ersin Tatar’ı kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde bu sabah saat 10:00’da Başbakan Ersin Tatar’ı kabul etti.
Hükümetin güven oyu almasının ardından, Cumhurbaşkanı ile Başbakan bugün ilk olağan rutin görüşmelerini yapıyorlar.
Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de hazır bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar, iki haftada bir Perşembe günleri görüşecek.
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Etiketler : mustafa akıncı, ersin tatar
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