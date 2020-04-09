İçeride önlem, dışarıda temas!

Vergi Dairesi ve KIBTEK dün ‘yoğun’ günlerinden birini geçirdi.

Özellikle Vergi Dairesi içerisinde gerek ilaçlama, gerekse de sosyal mesafe anlamında önlemler alınırken, iki dairenin dışında bekleyenlerdeki ‘temas’ endişe yarattı.

Hafta başından itibaren 'kısıtlı' hizmet vereceği duyurulan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü ile Trafik Dairesi Müdürlüğü Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi'nin, gerekli sağlık güvenlik tedbirlerinin yetişememesi nedeniyle hizmete açılmayacağı açıklanmıştı.

Buna karşın ‘ödeme alan’ KIBTEK veznesi ve Vergi Dairesi’nde hizmet sürüyor.

Gerekli önlemlerin alındığı Vergi Dairesi içerisinde işlemler de ‘sosyal temas’a özen gösterilerek yapılsa da, KIBTEK’teki görüntü oldukça riskliydi.

ATM’lerde neredeyse ‘ağız ağıza’ temas, bekleme salonunda ‘riskli sayılabilecek yaşlardaki kişilerin yakınlığı ve hatta ‘sohbeti’, yurttaşın uyarıları dikkate almadığını da gözler önüne serdi.