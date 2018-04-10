“İade hukuken mümkün değil”

“HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”… Türkiye’deki basın kuruluşlarında zanlının iade edileceği yönünde yer alan haberlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hukuken böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis'i öldürdüğü iddiasıyla aranan ve günler sonra Türkiye’de polise teslim olan katil zanlısı 22 yaşındaki E.Ş., Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmeyecek.

Daha önce Türkiye’deki basın kuruluşlarında zanlının iade edileceği yönünde yer alan haberlerle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, hukuken böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Baybars, zanlının TC vatandaşı olduğunu, bu nedenle de Türkiye’de yargılanacağını belirtti.

Ayrıca Baybars, “Zanlı Kıbrıs’ın kuzeyinde yargılanmayı talep ederse, gerekli girişimler yapılır” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıslı Rum, Solomos Apostolidis, 28 Mart’ta Bostancı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmişti.

29 Mart’tan itibaren Apostolidis’ten haber alınamamış, ailesinin ihbarı üzerine polis soruşturması başlatılmıştı.

Apostolidis’in MET 470 plaklı aracı, 30 Mart’ta Lapta bölgesinde kilitli vaziyette bulunmuş, araç içerisinde kimlik, pasaport ve para bulunmuştu.

Aramalarını sürdüren polis ekiplerinin, Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken tespit edildiği, söz konusu şahsın Adana kökenli 20-30’lu yaşlarda genç birisi olduğu iddia edilmişti.

Polisin elde ettiği izler neticesinde Apostolidis’in cinayete kurban gidebileceği şüphesinin artması üzerine arama çalışmalarını hızlandırmıştı.

Birkaç gün önce Lapta bölgesinde başlayan arama çalışmaları önceki gün Karakum- Çatalköy bölgesine kadar genişlemişti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Zeyko Yağ Fabrikası da dahil olmak üzere deniz kenarları, boş araziler, sokak araları, anayollar tek tek aranmıştı.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, gün boyu devam ederek her yerde Apostolidis’den iz aranmıştı.

Aramalardan saatler sonra, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren "kendin pişir kendin ye" isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu açıklamıştı.

Cesedin 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olan 65 yaşındaki Kıbrıs’ın güneyinde sakin Solomos Apostolidis'e ait olduğu, dün yapılan otopsi sonucu ortaya çıkmıştı.

Solomos Apostolidis'in öldürülmesi ile ilgili aranan 22 yaşındaki E.Ş, Türkiye’de Yalova ili Çınarcık ilçesinde polis teslim oldu ve suçunu itiraf etmişti.

Sorguda konuşmuştu…

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart'taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtmişti.

Apostolidis'in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis'e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürmüştü.

Apostolidis'in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay'a ardından Adana'ya daha sonra da Yalova'nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis'in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürmüştü.

Zanlı E.Ş, polisteki işlemlerinin tamamlanan zanlı E.Ş. (22), geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.