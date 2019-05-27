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Hristofyas, solunum cihazından çıkarıldı

Hristofyas, solunum cihazından çıkarıldı

Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan eski Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas’ın solunum cihazından çıkarıldığı bildirildi.

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Bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşayan eski Kıbrıslı Rum lider Dimitris Hristofyas’ın solunum cihazından çıkarıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, güneyde yer alan Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hristofyas’ın sağlığında bazı küçük iyileşme belirtileri görüldüğünü ancak durumunun hala kritik olduğunu yazdı.

Avrupa Parlamentosu seçiminde oy kullandıktan sonra Hristofyas’ı ziyaret eden Kıbrıslı Rum  lider Nikos Anastasiadis, Hristofyas’ın solunum cihazından çıkarıldığını söyledi.

Habere göre, Anastasiadis, Hristofyas’ın sağlığındaki iyileşmenin mutluluk verici olduğunu ancak “durumun zor olduğunu” belirtti.

 

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