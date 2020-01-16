HP, eski başkanını destekleyecek

HP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Halkın Partisi'nden geçtiğimiz hafta istifa eden eski başkan, 'bağımsız aday' Kudret Özersay'ı destekleme kararını aldı.

Parti Meclis'inde alınan kararı kamuoyuna duyuran Parti'nin Genel Başkan Yenal Senin ""Gerek üyelerden, gerekse de toplumun her kesiminden gelen talepler doğrultusunda Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay'ı oy birliğiyle destekleme kararı almıştır. Vatana, millete hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Senin, “Gerek vizyonu gerek Kıbrıs konusundaki duruşu, gerek dış politikadaki aktifliği gerekse de Türkiye ile ilişkiler ve diğer konular bağlamında da örtüştüğümüz ve aynı vizyonda olduğumuz bağımsız aday olan Özersay’a hem sahada hem de gönüllerde tam destek verdiğimizi beyan ediyoruz” dedi…