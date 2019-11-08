Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi’ne göre 15 Kasım’a kadar ülkede hava açık ve az bulutlu olacak.

Daire’nin 15 Kasım’a kadar olan tahminlerine göre, yağmur beklenmiyor, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 26 - 29 derece dolaylarında seyretmesi, rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.