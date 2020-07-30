Hastanedeki tek hemşire: “Hastane allaha emanet”

YENİDÜZEN-ÖZEL

Güzelyurt-Lefke bölgesine hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi’nde in cin top oynuyor. Hükümetin sağlık emekçilerinin ek mesai ödeneklerini ödememesi ve sendikaların “ek mesai eylemi” kararı sonrasında tek bir hemşire kaldı. Bu gece saat 12’den sonra ise hiçbir hemşire olmayacak.

Yenidüzen’e konuşan Cengiz Topel Hastanesi’nde çalışan 30 yıllık ameliyat hemşiresi Mehmet Sancak, “gece 12’den sonra koca hastanede bir hemşire bile olmayacak, hastane allaha emanet, bizi ve halkı bu durumlara düşürenlerin vicdanı rahat mı?” ifadelerinde bulundu.

“12’den sabaha kimse olmayacak”

Saat 6’ya kadar yalnız çalıştığınız, 6’dan 9’a başka hemşirelerin de geldiğini fakat 9’dan 12’ye kadar yalnız çalışacağını ifade eden Sancak, “Tek bir hemşire koca bir hastanenin yükünü kaldırabilir mi? Ansızın bir kaza veya kalp krizi vakası gelse ne olacak? Ben elimden gelen her şeyi yaparım ama tek başıma, hem ciddi bir durumla hem de hastanede yatan diğer hastalarla nasıl başa çıkacağım” diye konuştu. Sancak ayrıca, gece 12’den itibaren hastanede hiçbir hemşirenin bulunmayacağını kaydetti.

“Bizi bu hale düşürenlerin vicdanı rahat ediyor mu?”

“Hastane allaha emanet” şeklinde sitemini dile getiren 30 yıllık hemşire, “alınan kararlar yerine gelmeyince sonuç ortada. Hiçbir hemşire arkadaşımı kınamıyorum kesinlikle. Sendikanın kararı budur. Ama bizi bu hale düşürenlerin vicdanı rahat ediyor mu?” diye sordu.