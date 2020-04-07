Harper: “Çocuklarınızı kavuşturuyoruz”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İngiltere Eğitim Kültür Ataşesi Metin Harper, bu akşam İngiltere’den Ercan Havaalanı’na gerçekleşecek charter seferle ilgili açıklama yaparak, bu gece toplamda 6 ülkeden öğrencilerin yola çıkacağını hatırlattı. Harper, bu uçuşun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu. Harper aynı zamanda şu anda birlik olma zamanı olduğuna işaret etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İngiltere’den bir charter seferle 168 yolcunun daha, bu gece yarısı saat 00.45’te adaya getirileceğini ve bu yolcuların KYK Güzelyurt Refika Öğretmen Yurtları’nda 14 günlük karantinaya alınacaklarını duyurmuştu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İngiltere Eğitim Kültür Ataşesi Harper’in açıklaması şöyle;

“Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi

Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi

Geleceğin aydınları yola çıkıyor. Meksika, Almanya, Hollanda, Romanya, İspanya ve İngiltere'den çocuklarınızı kavuşturuyoruz. Emeği geçen herkese, başta Sn. Başbakanımız Ersin Tatar olmak üzere çok teşekkür ederim.

Bugün ülkemizde evlatlarına kavuşanların gözleri aydın olsun. Yola çıkanları ise Allah ailelerine kavuştursun.

Küçük ayrıntılara takılma zamanı değil. Hepsini akılla bir bir aşacağız. Bakın burada biz birdik... Nasıl biz olduk.

Sevgi saygılarımla…”