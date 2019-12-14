Hamitköy’de narkotik operasyonu!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 19.00 sıralarında düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Hamitköy’de O.A.(E-26)’nın üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yürütülen ileri soruşturmada kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.F. (E-27)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 15 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.