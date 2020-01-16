Halkın Partisi'nde Parti Meclisi bu akşam toplanıyor

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle bu akşam toplanıyor.

HP’den yapılan açıklamaya göre toplantı saat 18.30’da Lefkoşa Emekliler Derneği Lokali’nde yer alacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Nisan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağımsız aday olarak katılma kararı aldığını ve HP Genel Başkanlığı görevini de bıraktığını 9 Ocak'ta açıklamıştı. HP’de geçici olarak genel başkanlık görevini Yenal Senin sürdürüyor.