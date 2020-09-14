CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, ülkenin içinde bulunduğu koşullardan dolayı çok üzüntülü olduğunu belirtti. Sağlık krizinin giderek derinleştiğine işaret eden İncirli, ‘Gidişatın iyi olmadığı’ görüşünü de belirtti.

Hükümet’in yapması gerekenleri yapmamak, yapmaması gerekenleri yapmakla halka karşı suç işlediğini belirten Dr. İncirli, Hükümet’in hem ön görüsüz, hem de iç görüsüz olduğu görüşünü ifade etti.

Hükümet’in sığındığı bahaneleri ‘safsata’ olarak nitelendiren İncirli, “Halka karşı suç işlediniz, çekip gitmelisiniz” dedi.

Şu anda sayısını bilmediğimiz kadar yerel bulaş olduğuna, pandemi hastanesinin de halen olmadığına vurgu yapan Dr. Sıla Usar İncirli, şu anda pandemi merkezlerinin ağzına kadar dolu olduğuna dikkat çekti.

Doktorların şu anda hastaları yatıracak yatak bulamadığına vurgu yapan Dr. İncirli, “Değil helikopterle borulara bakmak, aya çıksanız bu ayıbı örtemezsiniz” dedi.

1 Nisan 2020’de Sağlık Bakanlığı’na bir hekim olarak verilecek her görevde çalışabileceğine dair dilekçe verdiğini anımsatan Dr. İncirli, “Siz hali hazırda var olanları organize edemediniz, şimdi gönüllü hekim, hemşire arıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Covid’in bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alınıp alınmadığını soran İncirli, bu listeye alınmışsa, nasıl olur da özel bir hastanede tespit edilen bir vakadan temel sağlık dairesi ve temaslı takibi yapan ekibin haberi olamayacağını sorguladı.

Sayıların yüksek çıkmaması için bile isteye testlerin de geciktirildiği görüşünü belirten Dr. Sıla Usar İncirli, “Hasta olan sağlık çalışanlarını günahını nasıl ödeyeceksiniz? İnsanların hayatını tehdit eden bir hastalığı hafife alamazsınız. Sıfır vakaya takılmayın, inanmayın dediğimizde bize ‘başarımızı kıskanıyorsunuz’ gibi bakıyordunuz… Neye güvendiniz bilmiyorum” dedi.