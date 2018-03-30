Hafta derbi ile başlıyor
K-Pet Süper Lig’de 25. Hafta karşılaşmaları bugün yarın, Pazar ve Pazartesi günleri oynanacak
BUGÜN DOĞAN – OCAK DERBİSİ... Ligde 25’inci hafta bu akşam 19.00’da oynanacak Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi ile başlayacak. Ligde yarın ise dört karşılaşma oynanacak. Y.Boğaziçi – Yenicami, K.Kaymaklı – Mağusa TG, Ozanköy – Cihangir ve M. A. Yeşilova – G.Birliği maçları Cumartesi günü yapılacak
HAFTA GÜZELYURT’TA TAMAMLANACAK... K-Pet Süper Lig’de Pazar günü iki, Pazartesi günü ise bir maç oynanacak. Pazar günü Lefke – Gençlik Gücü ve GAÜ Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmalarının ardından hafta Pazartesi akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Binatlı – Yalova karşılaşması ile tamamlanacak.
Futbolda haftanın programı şu şekilde;
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Mete Adanır Stadı
Doğan TB – Türk Ocağı
Fehim Dayı
YARIN
Osman E. Mehmet Stadı
Y.Boğaziçi – Yenicami
Mehmet Sezener
Atatürk Stadı
K.Kaymaklı – Mağusa TG
Hüseyin Eyyüpler
Mustafa Özkayım Stadı
Ozanköy – Cihangir
Serhan Şimşek
Nihat Bağcıer Stadı
Merit A. Yeşilova – Gençler Birliği
Hüseyin Özkan
K-Pet 1. Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – Hamitköy
Ali Özer
16 Ağustos Stadı
Doğancı – Girne HE
Timur E. Bodi
Gönyeli Stadı
Gönyeli – Göçmenköy
Mehmet Malek
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Dumlupınar
Evren Karademir
B.Bağcıl Stadı
B.Bağcıl – Akova
Serdar Bilgimer
PAZAR
K-Pet Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Gençlik Gücü
Osman Özpaşa
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Baf ÜY
Kerem Eran
K-Pet 1. Lig
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Değirmenlik
Hasan Eriş
Muharrem Döveç Stadı
Çanakkale – Görneç
Hakan Muhtaroğlu
Cemal Balses Stadı
Mormenekşe – Maraş
Mustafa Öztugay
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dipkarpaz Sahası
Dipkarpaz – Vadili
Cemal Sakallı
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Yıldırım
Hüseyin Özaşık
Balıkesir Stadı
Geçitkale – Dörtyol
Osman Küçük
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Kumyalı
Zekai Töre
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Mesarya
Ahmet Özkurtuluş
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Tatlısu
İsfendiyar Açıksöz
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu - Aydınköy
Necmi Bulut
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yılmazköy
Kaan Koday
Ortaköy Sahası
Ortaköy – Denizli
Ömer Doğru
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Üner Berkalp Stadı
Binatlı – Yalova
Utku Hamamcıoğlu
NOT: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı ve Binatlı - Yalova maçları 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Dipkarpaz – Vadili maçı 15.30’da diğer BTM 1. Lig maçları 13.00’de başlayacak.