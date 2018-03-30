Hafta derbi ile başlıyor

BUGÜN DOĞAN – OCAK DERBİSİ... Ligde 25’inci hafta bu akşam 19.00’da oynanacak Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı derbisi ile başlayacak. Ligde yarın ise dört karşılaşma oynanacak. Y.Boğaziçi – Yenicami, K.Kaymaklı – Mağusa TG, Ozanköy – Cihangir ve M. A. Yeşilova – G.Birliği maçları Cumartesi günü yapılacak

HAFTA GÜZELYURT’TA TAMAMLANACAK... K-Pet Süper Lig’de Pazar günü iki, Pazartesi günü ise bir maç oynanacak. Pazar günü Lefke – Gençlik Gücü ve GAÜ Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu karşılaşmalarının ardından hafta Pazartesi akşam Güzelyurt’ta oynanacak olan Binatlı – Yalova karşılaşması ile tamamlanacak.

Futbolda haftanın programı şu şekilde;

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Mete Adanır Stadı

Doğan TB – Türk Ocağı

Fehim Dayı

YARIN

Osman E. Mehmet Stadı

Y.Boğaziçi – Yenicami

Mehmet Sezener

Atatürk Stadı

K.Kaymaklı – Mağusa TG

Hüseyin Eyyüpler

Mustafa Özkayım Stadı

Ozanköy – Cihangir

Serhan Şimşek

Nihat Bağcıer Stadı

Merit A. Yeşilova – Gençler Birliği

Hüseyin Özkan

K-Pet 1. Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – Hamitköy

Ali Özer

16 Ağustos Stadı

Doğancı – Girne HE

Timur E. Bodi

Gönyeli Stadı

Gönyeli – Göçmenköy

Mehmet Malek

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Dumlupınar

Evren Karademir

B.Bağcıl Stadı

B.Bağcıl – Akova

Serdar Bilgimer

PAZAR

K-Pet Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Lefke – Gençlik Gücü

Osman Özpaşa

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Baf ÜY

Kerem Eran

K-Pet 1. Lig

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Değirmenlik

Hasan Eriş

Muharrem Döveç Stadı

Çanakkale – Görneç

Hakan Muhtaroğlu

Cemal Balses Stadı

Mormenekşe – Maraş

Mustafa Öztugay

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dipkarpaz Sahası

Dipkarpaz – Vadili

Cemal Sakallı

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Yıldırım

Hüseyin Özaşık

Balıkesir Stadı

Geçitkale – Dörtyol

Osman Küçük

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Kumyalı

Zekai Töre

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Mesarya

Ahmet Özkurtuluş

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Tatlısu

İsfendiyar Açıksöz

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu - Aydınköy

Necmi Bulut

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yılmazköy

Kaan Koday

Ortaköy Sahası

Ortaköy – Denizli

Ömer Doğru

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Üner Berkalp Stadı

Binatlı – Yalova

Utku Hamamcıoğlu

NOT: Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı ve Binatlı - Yalova maçları 19.00’da, diğer A takım maçları 16.00’da başlayacak. BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Dipkarpaz – Vadili maçı 15.30’da diğer BTM 1. Lig maçları 13.00’de başlayacak.