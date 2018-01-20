Guterres: “İbadet özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalı”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda İsveç’in Lefkoşa Büyükelçiliği önderliğinde oluşturulan Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven artırıcı tedbirlerini onayladığını ifade etti.

RTCYPP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, en son yayımladığı 6 aylık raporunda Kıbrıs’ta dini liderlerin adada yaşayan topluluklar arasında güven inşa etmeye yönelik adımlarını onayladığına yer verdi ve dini mekanlara erişimle ilgili olanlar da dahil, ibadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Raporda Kıbrıs’taki dini liderlerin ortak diyalog ve dini özgürlüğün teşviki konusundaki taahhütlerini takdir ettiğini ifade eden Guterres, dini liderlerin daha önce eşi görülmemiş şekilde ortak bir girişim etrafında birleşerek “din adamları, rahibe ve farklı dini kurumlarda çalışan ancak din adamlarından olmayan kişilere yönelik Yunanca ve Türkçe dil sınıfları” oluşturmalarının önemini de vurguladı.

Açıklamada, “Genel Sekreter aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile iş birliği içerisinde RTCYPP’nin düzenlediği İnsan Hakları Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı’nı Kıbrıs’taki 16 dini grup ve sivil toplum kurumundan temsilcileri bir araya getiren çabaları için memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.

Kuzey Kıbrıs… Başvuru ve onayda düşüş…

Raporunda, Guterres’in RTCYPP’nin başarılarından biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan özel ziyaretleri vurguladığı belirtilen açıklamada, Hala Sultan Tekkesi’nde UNFICYP ve Kıbrıs Müftülüğü’nün iş birliği ve Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu’nun tam desteğiyle Türk kökenli toplam 2 bin 270 Müslüman hacının, raporlama dönemi içerisinde dua edebildiği kaydedildi.

Açıklamada, Guterres’in raporda, UNFICYP’nin kuzeyde kolaylaştırılmasıyla görevli olduğu dini hizmetlere yönelik başvuru sayısında ve bu tür hizmetlere yönelik onay sayısında 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yaşanan düşüşü endişeyle karşıladığına da yer verildi.

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi üyelerine, Genel Sekreter’in Kıbrıs’a ilişkin 6 aylık faaliyet raporu 17 Ocak’ta UNFICYP’nin görev süresinin altı ay daha uzatılmasının görüşüldüğü sırada sunuldu.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’tan sorumlu Genel Sekreteri’nin raporları her sene iki kez yayımlanıyor ve UNFICYP’nin faaliyetlerini ve adadaki siyasi gelişmeleri içeriyor.

RTCYPP’nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin RTCYPP’ye yönelik atıfların alıntısına da yer verildi.