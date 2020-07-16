Guterres: Çözümsüzlük sürdürülemez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) ve Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’yla ilgili raporu, Güvenlik Konseyi’nde resmi belge olarak dağıtıldı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Basın ve Enformasyon Dairesi’nden (PIO) yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’yla ilgili raporu, S/2020/685 sayılı belgede yer alıyor.



Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatmak için 29 Temmuz Çarşamba günü resmi bir oturumla toplanması bekleniyor. UNFICYP’in görev süresi 31 Temmuz 2020’de sona eriyor.



Guterres’in raporunda Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün ‘artık sürdürülemeyeceği’ belirtildi.



BM Genel Sekreteri’nin raporunun, Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’yla ilgili bölümünde, Crans-Montana’daki müzakerelerin üzerinden üç yıl geçtiği, bu durumun müzakerelerin başlamasını daha da zorlaştırdığı belirtildi. Raporda, Guterres’in Kasım 2019’da Kıbrıs liderleriyle yaptığı Berlin görüşmesinden sonra ‘Aşamalı ilerleme, anlamlı ve çözüm odaklı müzakerelere en kısa ve uygun zamanda başlayabilmek için çabalarıma devam edeceğim’ şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

Raporda, Kıbrıs’ta çözüm için diyalog ve siyasi kararlılık çağrısı yinelenirken, adanın her iki yanında artan mülteci sorunu, Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilim ve Maraş sürecinden endişeler de dile getiriliyor.



Guterres’in “Kıbrıs Rum toplumu lideri ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri ve garantör güçlerle, en uygun zamanda beş-artı-BM gayrı resmi toplantısı yapılmasını araştıracağım. Bu kez farklı olması gerektiği noktasının altını çizmek isterim” dediği raporda, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm olabileceği umudunu taşıdığı yer alıyor.



Genel Sekreter Guterres, küresel salgın COVID-19’un adada ve çevresinde var olan durumu daha da karmaşıklaştırdığını da ifade etti.

Guterres, BM'nin Maraş’a yönelik duruşunun değişmediğini, Güvenlik Konseyi kararlarına uygun adımların destekleneceğini de raporunda yineledi.

Guterres, Kıbrıs’taki teknik komitelerin çalışmalarının olumlu seyrinden duyduğu memnuniyeti de raporuna yansıttı, ancak, bunun yeterli olmadığını belirtti.