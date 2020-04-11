Güneyde dev bütçe

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti Haziran 2020’ye kadar Coronavirüse karşı 850 milyon Euro destek sağlayacak.

Kıbrıs Haber Ajansı’ndan Gregoris Savva’ya göre Kıbrısın güneyinde hükümet koronavirüsü salgınından etkilenen şirketlere ve kendi işinde çalışan kişilere, doğrudan desteği artırarak 12 Haziran’a kadar tedbirleri uzatacağını açıkladı. Çalışma, Refah ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidou, hükümetin %50 ciro yapabilen şirketleri ve kendi işinde çalışan kişileri 12 Haziran’a kadar dört aylık bir dönem daha desteklemek için tedbirleri uzatacağını bildirdi.

Çalışma Bakanlığı’nın destek planının tutarı aylık 240 milyon Euro olarak açıklandı. İlk paket Mart 2020 ortasından 12 Nisan’a kadar 369 milyon euro tutarında belirlenmişti. Ancak buna devlet hastanelerine 100 milyon Euro, Kıbrıs turizmine 15 milyon Euro ve koronavirüsü dolayısıyla Paskalya tatilinde ülkeye gelemeyecek olan üniversite öğrencilerine 11 milyon Euro ek tedbirle doğrudan destek ilave edildi.