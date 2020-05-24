Güneyde Covid-19 Raporu

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 1.953 test yapıldı, 8 yeni vaka belirlendi. Toplam test sayısı 101 bin 587'ye ulaştı. 7 yeni vakanın yurt dışından dönen kişiler olduğu, 1 vakanın da teyit edilmiş vakalarla temasların takibe alınması sonucunda tespit edildiği açıklandı.

Yeni COVID-19 hastalığı vakaları ile ilgili olarak, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Merkezi'nden elde edilen verilere göre, toplam 1.953 laboratuvar testi arasından 8 SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edildi.

Son 24 saate dair şu veriler paylaşıldı:

Ülkeye geri dönüş yapanlardan alınan toplam 365 testten 7'si pozitif sonuçlandı.

Halihazırda onaylanmış vakaları izleme sürecinden toplam 142 test yapıldı, 1 vaka tespit edildi.



Kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme merkezleri ve restoranlara yönelik 10.000 tarama programı çerçevesinde 190 test yapıldı, olumsuz bir sonuç alınmadı.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 144 laboratuvar testi tamamlandı,



Öğrencinin ve okul personeline yönelik 20.000 kontrol programı kapsamında 704 test daha gerçekleşti, olumsuz bir sonuca rastlanmadı.



Ayrıca perakende ve inşaat şirketlerindeki çalışanlara yönelik 200 laboratuvar testi daha tamamlandı.



Halk Sağlığı Klinikleri'nde yapılan 127 test sonucu da bir vaka belirlenmedi.



Adanın güneyinde bugüne kadar saptanan toplam olumlu vaka sayısı 935 oldu.

HASTALARIN DURUMU



Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 5 kişi tedavi ediliyor. Bunlardan biri Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyor. İki hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde kalırken, iki hasta aynı ünitede solunum cihazına bağlı olarak tedavi görüyor.