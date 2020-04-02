Güneyde 36 yeni vaka, 1 ölüm

Güneyde 36 yeni coronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Güney haber kaynakları bugün 1 hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güneyde toplam vaka sayısı 356’ya yükselirken, toplamda 10 kişi yaşamını yitirdi. Güneyde toplam test sayısı ise 8176 olarak açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde küresel salgın coronavirüs (Covid-19) bir can daha aldı, toplam ölü sayısı 10’a yükseldi.

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı uzmanları, Limassol Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bir kadının daha öldüğünü ve 36 kişinin de koronavirüs açısından pozitif test ettiğini söyledi.

Bu, güneyde toplam ölüm sayısını 10'a ve teyit edilen toplam vaka sayısını İngiliz Üsleri'nde 10 vaka dahil 356'ya yükseltti.

Adanın güneyinde bugüne kadar 8 erkek ve 2 kadın yaşamını kaybetti. Kıbrıs Genetik Enstitüsü’nden yapılan güncellemeye göre, teyit edilen yeni vakalar:

• 24 vaka pozitif kişilerin temaslarının izlenmesi yoluyla ortaya çıktı.

• 1 yurtdışı seyahatinden dönen kişide vaka görüldü.

• 11 bulaşla ilgili sebepler araştırılıyor.

Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 356 olgunun 227'sinin Coronavirüs'e pozitif bulunan diğer insanlarla temastan geldiğini söyledi.

Ayrıca, 8,176 test, Lefkoşa Hastanesi mikrobiyoloji bölümü ve özel laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildi. Güneyde şu ana kadar 27 kişi virüsten tedavi edildi.

Dr. Leontios Kostrikis, bugünün olumlu örneklerinin dünden daha az olmasına rağmen, 36'nın halen küçük bir sayı olmadığını ve herkesin önlemlere uyması gerektiğini açıkladı.

Dr. Leontios Kostrikis, “Bugün inşa ettiğimiz şey yarın sağlığımız için bir yatırım” dedi.