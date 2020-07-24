Gönyeli'de yol uyarısı

Gönyeli Atatürk Caddesi’nde 3. Etap Dönüşüm Projesi çalışmaları nedeniyle, Cumartesi ve Pazar günleri 5’er saat yolda trafik akışı tek şeritten olacak.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında, Gönyeli Avcılar Kulübünden Eski Belediye binasına kadar çalışmalar nedeniyle yolun kontrollü olarak tek şerit olacağı duyuruldu.

Açıklamada, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.



