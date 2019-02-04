Gönyeli uzatmada bitirdi: 0-1
K-Pet Süper Lig’de Gönyeli, Girne Halk Evi deplasmanından son dakikada attığı golle galip ayrıldı
K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Girne Halk Evi, kendi evinde ilk devrenin formda ekibi Gönyeli’yi ağırladı. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gönyeli oyunun son saniyesinde bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Serkan Karaoğlan kaydetti. Bu sonuçla Gönyeli puanını 29 yaparken Girne Halk Evi 8 puanla düşme hattında kaldı.
STAT: Girne Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, İsmail Ebeli
GİRNE HALK EVİ
Okyanus Öndağ
Hasan Sadrazam
Tunahan Şencan
Mahmut Erkan
İlker Tek
Oladele Oshobe
James Obongha
Kaan Borova
Selim Saygı
Mustafa Yaşınses
Yankı Aktül
(Dk.75 Lua Lua)
TD: Serhat Deniz
GÖNYELİ
Kemal Bağbal
Talat Dağer
Mehmet Barkınay
Kehinde Owoeye
Christian Chinazam
İbrahim Öksüzoğulları
Raif Selden
John Okoli
Süleyman Aktaş
(Dk.77 Serkan Karaoğlan)
Kemal Varan
(Dk.60 Kahraman Dönmez)
Sabri Selden
(Dk.84 Hüseyin Tosun)
TD: Mustafa Özarabacı
GOL: Dk.90+4 Serkan Karaoğlan (Gönyeli)