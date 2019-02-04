Gönyeli uzatmada bitirdi: 0-1

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk maçında kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Girne Halk Evi, kendi evinde ilk devrenin formda ekibi Gönyeli’yi ağırladı. Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan karşılaşmada Gönyeli oyunun son saniyesinde bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Serkan Karaoğlan kaydetti. Bu sonuçla Gönyeli puanını 29 yaparken Girne Halk Evi 8 puanla düşme hattında kaldı.

STAT: Girne Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Mehmet Ekşici, İsmail Ebeli

GİRNE HALK EVİ

Okyanus Öndağ

Hasan Sadrazam

Tunahan Şencan

Mahmut Erkan

İlker Tek

Oladele Oshobe

James Obongha

Kaan Borova

Selim Saygı

Mustafa Yaşınses

Yankı Aktül

(Dk.75 Lua Lua)

TD: Serhat Deniz

GÖNYELİ

Kemal Bağbal

Talat Dağer

Mehmet Barkınay

Kehinde Owoeye

Christian Chinazam

İbrahim Öksüzoğulları

Raif Selden

John Okoli

Süleyman Aktaş

(Dk.77 Serkan Karaoğlan)

Kemal Varan

(Dk.60 Kahraman Dönmez)

Sabri Selden

(Dk.84 Hüseyin Tosun)

TD: Mustafa Özarabacı

GOL: Dk.90+4 Serkan Karaoğlan (Gönyeli)