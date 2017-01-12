"Gönül türküleri halk müziği konseri" yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Müzikal Renkler Kulübü tarafından “Gönül Türküleri Halk Müziği Açılış Konseri” düzenlendi. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konsere, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi.

Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengisoy, “Halk Müziği” ana teması ile oluşturulan repertuarı sahneleyen koronun, LAÜ’de farklı bölümlerde eğitim gören gönüllü öğrencilerden oluştuğunu ve şefliğini LAÜ öğrencilerinden Mustafa Ağlamış’ın yaptığını belirtti. Bengisoy, LAÜ yönetimi ve Öğrenci Dekanlığı işbirliği ile kulüp için müzik aletlerinin alındığını ifade ederek, bu aletler eşliğinde uzun ve özverili çalışmalar sonucunda koronun sahne aldığını söyledi ve LAÜ yönetimine teşekkür dileklerinde bulundu.