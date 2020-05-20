“GNÇ Talks” ile ödüllü söyleşiler

Üniversitelerden (DAÜ, ODTÜ KKK, UKÜ) değerli hocaların ve kendi alanında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleşecek söyleşiler sosyal medya platformları üzerinden “GNÇ Talks” ismiyle canlı olarak yayınlanacak.

Yüz yüze temasın sınırlı ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştiği günümüzde iletişimin önemi açıkça ortaya çıkmıştır. İletişim gibi eğitimin de online platformlardan gerçekleştiği bugünlerde dijital süreçler büyük önem kazanmıştır. GNÇ platformu tüm bunları göz önünde bulundurarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere özel online söyleşiler düzenleyeceğini açıkladı. Dijital dönüşümden kariyer planlarına kadar birçok konunun konuşulacağı GNÇ Talks isimli söyleşilerde üniversitelerden çok değerli hocalar ve alanında uzman kişiler yer alacak.

“GNÇ Talks” 4 oturumla gerçekleşecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK), Uluslararası Kıbrıs Ünversitesi (UKÜ) ve çok değerli isimlerle iş birliğinde gerçekleşecek GNÇ Talks organizasyonunda 4 oturumlu söyleşiler yer alacak. 25 dakikalık zaman dilimlerinde gerçekleşecek oturumlarda konuşmacı ve moderatör, programı izleyicilerle birlikte interaktif bir şekilde yönetecek. Oturum başlıkları “Eğitim’de Yeni Adaptasyon Süreci”, “Yeni Dünya ve İlham veren Mekânsal Tasarımlar”, “Yeni Dünya’da Kariyer Yolculuğu” ve “Değişen Marka İletişimleri” olacak.

“GNÇ Talks”a katılanlara sürpriz hediyeler

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlenecek online oturumlar GNÇ Kıbrıs’ın Facebook ve Instagram sayfalarından, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in ise Facebook, Twitter, Linkedin sayfaları ve Youtube kanalı üzerinden takip edilebilecek. Oturumların ardından GNÇ Kıbrıs BiP kanalından gönderilecek soruya ilk 5 dakika içerisinde doğru cevap veren tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri ise 5GB internet ve 500 dakika gibi faydalara sahip olacak.

Söyleşilerin programı şu şekilde açıklandı:

Oturum : 15.15-15.40

Oturum Başlığı: Eğitim’de Yeni Adaptasyon Süreci

Moderatör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Hayriye Kahveci Özgür.

Konuşmacı: Elektrik ve Elektronik AR-GE Mühendisi Barış Çağrı Dinç.

Oturum : 17.15-17.40

Oturum Başlığı: Yeni Dünya ve İlham Veren Mekânsal Tasarımlar

Moderatör: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adalıer.

Konuşmacı: Mask Architects Kurucusu Öznur Pınar Çer.

Oturum : 19.15-19.40

Oturum Başlığı: Yeni Dünya’da Kariyer Yolculuğu

Moderatör: Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz.

Konuşmacı: Mirora Translations Genel Müdürü ve FIP Lokal Proje Koordinatörü Ali Burak Salman.

Oturum : 21.15-21.40

Oturum Başlığı: Değişen Marka İletişimleri

Moderatör: Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat.

Konuşmacı: BAL Ajans Direktörü Çağrı Erdoğan.