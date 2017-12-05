Girne’nin yıllardır vazgeçilmez lezzeti; Hüseyin Bittacı Fırını

Fehime ALASYA

40 yılı aşkındır Girne’de Türk Mahallesi olarak bilinen bölgede “Hüseyin Bittacı” isimli fırında hamur işiyle meşgul olan Girne’nin tanıdık simalarından Bittacı ailesi, kapılarını ADRES okuyucularına açtı.

Anne-babasının yanında, çocuk yaşta fırında çalışmaya başladığını anlatan Ertan Bittacı, ailede bu işi yürüten üçüncü nesil oluyor.

Hasta yatağında bizleri kırmayarak güler yüzü ile ağırlayan Hüseyin Bittacı Fırını’nın yaratıcılarından Hatice Bittacı, uzun süre ayakta çalıştığı için bel sorunu başta olmak üzere pek çok rahatsızlık yaşadığını anlatıyor.

78 yaşında olan Hatice Bittacı, “İşleyen demir ışıldar” dese de bir an önce sağlığına kavuşup, evinin işini yapmak için sabırsızlanıyor…

Ev işleri bitmez, önemli olan sağlık desek de Hatice Bittacı; “Yemeğini mi yapmaycan? Evini mi silmeycen? Gabını gacağını mı yıkamaycan?” diyor ve gülüyor…

FIRININ ÜÇÜNCÜ NESLİ ERTAN BİTTACI

Fırın işine giriş serüvenlerini anlatan Bittacı, “1961 doğumluyum, doğduk doğalı bu işin içerisindeyiz. Annem babamla birlikte fırın işindeydi, ben de ilkokulu bitirir bitirmez bu işe girdim, o gün bu gündür hala bu işin içerisindeyim…

Annem Hatice Bittacı de fırıncı olan babamla evlenince Lapta’ya gelin olarak gitti ve bu işe başladı. 1963 olaylarında Türk Mahallesi’ne göç ettiler, annem ve babam, polisler tarafından Türklere ekmek yapmak için görevlendirildi, o gün bu gündür bu mahallede, bu fırında çalışıyoruz… Babama da babasından kalan bir meslekmiş. Üç nesildir bu işi yapıyoruz.” diyor…

ONLARCA ÇEŞİT BİTTACI AİLESİNİN HÜNERLİ ELLERİNDE…

Ekmek, çörek ve Kıbrıs’a özgü vazgeçilmez pek çok tat üreten aile, hem kendi ekonomisine katkıda bulunuyor hem de Kıbrıs lezzetlerini yıllardır ayakta tutuyor.

Ekmek, pide, zeytinli, hellimli, çörek, tahınlı, kabak böreği gibi pek çok hamur işi gibi pek çok çeşit Bittacı ailesinin elinden yıllardır aboneleri olan tüketicilerine ulaşıyor.

“KIBRIS, KIBRISLILAR DEĞİŞTİ AMA BİZ DEĞİŞMEDİK…”

Kalifiye eleman bulmakta zorlandığını anlatan Ertan Bittacı, işin en zor kısmının uykusuzluk olduğu için gençler tarafından tercih edilmediğini anlatıyor. Günlük ortalama üretim oranına değinen Bittacı, eski usullere bağlı kalarak üretime devam ettiklerini anlatıyor.

Bittacı şöyle devam ediyor:

“Halen daha aynı sistemle çalışıyoruz, ekmek tahtalarında, taş fırında ekmek üretiyoruz. Eski sistemden tamamen kopmadık çünkü eski usullere bağlı kalarak, eski tatlarla üretim yapıyoruz.

Kıbrıs, Kıbrıslılar değişti ama biz değişmedik…

Biz halen daha taş fırında ekşi maya ile üretim yapıyoruz, çok az yaş maya kullanıyoruz. Diğer fırınlar gibi 20 dakikada ekmek yapmıyoruz.

“ANNEM BİRKAÇ GÜNDÜR BELİNDEN RAHATSIZ”

Yaklaşık 100 tane günde bidda, hellimli ve çeşitleri satıyoruz. Müşterilerimiz zaten belli, yıllardır aynı insanlar…

Annem birkaç gündür belinden rahatsız o yüzden tüm bunlar bana kaldı. Bu yüzden de bazı ürünler çıkmıyor.

“UYKUSUZLUK ÇOK ZOR…”

Bize yardım edebilecek usta bulmak da zor, gençleri bu işte ustalaştırmak da zor… Gençler hiç yapmaz, 2 gün gelse üçüncü gün gelmiyor…

Bu işin zorluğu yorgunluk ve esasen uykusuzluktur.

Hem bu işi yapacaksınız hem de gece yarılarına kadar gezeceksiniz, böyle bir dünya yok. Gençler de bu yüzden tercih etmiyor.

Sabaha yakın 02.00 sıralarında uyanıyorum, fırına geliyorum, 17.00 saatlerine kadar buradayım, işimi ve satışımı bitirip eve gidiyorum, ertesi gün yine 2’de kalkıp fırına geliyorum… Bu işin de zorluğu bu…

“YAMLAR BELİMİZİ KIRIYOR”

Bir aile yardımcısı ile çalışıp, güzel de dağıtım yaparsa bu işten çok rahat geçinir…

Namlunun ucunda biz varız. Her şeye zam gelse siz zam yapamazsınız.

Gelen zamlar bizi boğuyor…

Tüp gaz, un, naylon poşetler, maya, susam, her şeye zam gelir fakat biz zam yapamayız, bunu anlatamazsınız… O yüzdendir ki bu zamlar belimizi kırıyor, kârımızı eritiyor ama kişisel önlem alamıyoruz…

“GİRNE’DEKİ GENEL SIKINTILAR BİZ ESNAFA DA DOLAYLI OLARAK YANSIYOR”

Girne nüfusu arttıkça bizim de müşterilerimizde az bir miktarda artış olduğu görülüyor. Daimi müşterilerimizin yanında yeni müşterilerimiz de geliyor. Fakat insanlar Girne’de trafikten dolayı adım atmaya korkar oldu. Girne’deki genel sıkıntılar biz esnafa da dolaylı olarak yansıyor…