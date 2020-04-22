Girne'de maske zorunlu oluyor

Girne Belediye hudutlarında maske takma zorunluluğu getiriliyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediye hudutlarındaki maske uygulama zorunluluğu 24 Nisan Cuma günü sabah 06:00’dan itibaren başlayacak.

Coronavirüs bulaş riskinin önlenmesi amacıyla, Girne kent sınırları içerisinde toplu ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği belirtilen açıklamada, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kamu hizmet binaları, bankalar, marketler, eczaneler, fırınlar, taksiler, benzin istasyonları ve Bakanlar Kurulu tarafından çalışması elzem görülen tüm kurum ve kuruluşlarda, insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Güngördü, “ İşletmelerdeki maske takma zorunluluğunun takibi işletmecide olacak ve maske takmayanlar bu alanlara alınmayacaktır” dedi.

"Maske kullanma zorunluluğu yanında; Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamındaki kısmi sokağa çıkma yasağına uyulmaya devam edilecek” diyen Güngördü, “ Girne kentinin tamamında insan hareketliliğini azaltmak için, sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak (1 metre) mutlaka dikkat edilecektir” ifadesini kullandı.

Güngördü şöyle devam etti:

“Amacımız halkımıza zorluk çıkarmak değil; bilakis onların sağlığını korumak ayrıca onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Tüm ülkemizde olduğu gibi kentimizde de; hayatı ne zaman normalde döndürebileceğimiz; bizlerin elindedir. Kişisel önlemlere, kurallara ne kadar dikkat edersek salgın sürecini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz.”