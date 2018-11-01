Girne’de GİGEM var

İpek Akın

GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) Proje Koordinatörü İsmail Bayramoğlu, gençlere iş edindirme öncesi eğitimleri ve Merkezde yapılan çeşitli aktivitelerle ilgili bilgiler verdi. Bayramoğlu’nun aktardığına göre “16 – 26 yaş arası sosyal risk altındaki gençlerin güçlendirilmesi adına yürütülen mesleki eğitimler kampanyası, KTEZO ve yine odaya ait olan Taner Akcan Çıraklık Okulu ile birlikte yürütülüyor.”

GİGEM nedir? Ne amaçla kuruldu ve en önemli amacı nedir?

GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) Girne'nin yeni sosyal alan ve eğitim merkezi. 27 Mayıs 2017’de faaliyete geçen Girne Gençlik Gelişim Merkezi, Girne bölgesinin en büyük gençlik merkezi olarak hizmet vermektedir. SOS Çocukköyü Derneği altında faaliyetlerini sürdüren GİGEM, ‘Eğitimde Yenilik ve Değişim VI’ hibe programı altında Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülmektedir. Tüm Girne halkına yönelik sosyal, eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler sunmanın yanı sıra, farklı alanlarda Kapasite Gelişim Programları ve mesleki eğitim programlarına da ücretsiz katılım olanağı sunmaktadır.

GİGEM aktivitelerinden bahsedebilir miyiz? Aktivitelere kimler katılabilir? Hedef kitlesi nedir?

Girne Gençlik Gelişim Merkezi her kesimden gencin sosyalleşebileceği, insan hakları çerçevesinde farklılıkları anlayarak kabul edebileceği sosyal, psikolojik, kültürel ve entelektüel anlamda paylaşımlarda bulunarak kendilerini geliştirebilecekleri bir alan sağlamanın yanı sıra, danışmanlık, kapasite artırıcı faaliyetler, mesleki eğitimler/kursları sunmakta ve bu çerçevede etkinlikler organize etmektedir.

MESLEK EDİNDİRME

Mesleki eğitim programından bahseder misiniz?

16 – 26 yaş arası sosyal risk altındaki gençlerin güçlendirilmesi adına yürüttüğümüz mesleki eğitimler kampanyası, KTEZO ve yine odaya ait olan Taner Akcan Çıraklık Okulu ile birlikte yürütülmektedir.

15 – 18 yaşlar arasındaki katılımcılarımızla Taner Akcan Çıraklık Okulunun sunduğu çok çeşitli mesleki eğitimleri ile tanıştırarak, onları mesleki eğitimi tercih etmeleri için motive ederek becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunarak devam etmeyi hedefler. Bunların yanı sıra, tercih edilen eğitim şekli işbaşında eğitim olan Taner Akcan Çıraklık okuluna kayıt yapan katılımcıların eğitimlerini alacakları işyerlerini bulmalarını sağlar ve işvereni ile sık sık iletişim kurarak gelişimini takip etmeyi hedefler.

18 yaş üzeri kategoride belirlenen 7 meslek dalından birine girmek isteyen katılımcıya meslekler hakkında bilgi verilir, iş hayatı ile ilgili çeşitli atölyelerle verimliliği desteklenir. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iyi iletişim ve takım çalışması, eğitimleri hali hazırda yapılmış ve dahası planlanmaktadır.

KTEZO ile gerçekleştirilen protokol çerçevesinde, merkez bünyesinde açılan ücretsiz uzmanlık eğitimleri 18 yaş üzeri uzmanlık eğitimi programları servis, kat sorumlusu, ön büro, barista, grafiker, elektrik teknikerliği ve sıhhi tesisattır.

Mesleki eğitim programında neyi amaçladınız?

Bölgemizdeki aktif iş piyasasının ihtiyaçları çok bariz, teknik personel anlamında neredeyse piyasada iş yapan tüm şirketler muzdarip. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teknik alanda sunduğu katkılarıyla beraber bu açığı biraz da olsa gidermek ve genç istihdamı güçlendirmek genel amacımızdır.

Mesleki eğitim programına kimler nasıl katılabilir?

16-26 yaş arası KKTC vatandaşları veya minimum 5 yıl KKTC sınırları içerisinde oturma izni ile yaşayan herkes başvurabilir.

Gençlerin Mesleki eğitim programından kazanımları nelerdir?

Gençler kariyer ve istihdam garantili hayat boyu kendini geliştirebileceği bir meslek kazanırlar.

AKTİVİTELER

Merkezde gençlere yönelik başka ne aktiviteler var?

GiGEM’in aktivite ve eğitim takvimi dinamik bir yapıdadır. Lokasyonumuzdan dolayı tüm Girne ile yakın bir temas halindeyiz. Kapılarımız tüm seminerlere, panellere, özel etkinliklere açık olmakla birlikte aktif olarak merkezimizde dil eğitimleri, GİGEM Lab’ta bilgisayar tabanlı eğitimler, yoga, pilates, temel müzik eğitimi, genç girişimcilik programları ve etkinlikleri gibi birçok alanda ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. GİGEM’de sürekli olarak çalışan 4 kişiyiz ve bu arkadaşların uzmanlık alanları gençlerin A’dan Z’ye ihtiyaç duyabileceği donanıma ve tecrübeye sahip. GİGEM gençlerin sosyal bir alan bulabilmesi için yaratıldı, bu alanı değerlendirmek ve sahiplenmek için bir kahve içmeye her zaman bekliyoruz. Bize ulaşmak için www.facebook.com/sosgigem

GİGEM’in sürdürülebilirliği için yapılan çalışmalar nelerdir?

Özellikle fasiletelerimizde yürütülen bazı aktiviteleri ücretlendirerek ek gelir yaratmaya çalışmaktayız. Yine yerleşkemiz içerisinde yer alan stüdyo da kiralanarak gelir getirici aktivitelerde kullanılmaktadır.