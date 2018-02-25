GG işini şansa bırakmadı: 4-2
K-Pet Süper Lig’in alt sırasından kurtulmak isteyen Gençlik Gücü, ligin son sırasında bulunan Ozanköy’ü konuk etti.
K-Pet Süper Lig’in alt sırasından kurtulmak isteyen Gençlik Gücü, ligin son sırasında bulunan Ozanköy’ü konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 4-2 Gençlik Gücü üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 18’inci dakikada Hakan Karaoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçse de, konuk Ozanköy 20’nci dakikada Deniz Kibar’la birlikte cevap verdi. Oyun disiplinini bozmayan yeşil beyazlılarda 27 ve 31’inci dakikalarda yabancı oyuncu Ndue, peş peşe goller bularak bir anda maçı 3-1 ‘e getirdi. 40’ıncı dakikada Abia Israel ile umutlanan Ozanköy, ilk devreyi 3-2 yenik kapattı. İkinci devreye de golle başlayan Gençlik Gücü Debola ile farkı 3’e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olamayınca Gençlik Gücü, bu önemli karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Gençlik Gücü 23 puana ulaştı. Ligin son sırasına demir atan Ozanköy 11 puanda kaldı.
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Mehmet Malek, Sabriye Atikoğlu, İsfendiyar Açıksöz
GENÇLİK GÜCÜ
Ferhat Oğlak
Hakan Karacaoğlu
Ali Akbulut
Agit Altan
Ahmet Can Tokmak
(Orhan Çokbekler)
Yusuf Palaz
Debola
Maiya Mamadou
Ndue
Derviş Özeralp
Hüseyin Taşçı
(Gökhan Özer)
TD: Niyazi Göksun
OZANKÖY
Çağatay Gürler
Saydam Soy
(Alpay Eminoğlu)
Lewis Mike
Zihni Temelci
Gaius Naımke
Serhan Aydınel
Bekir Yıldız
Abia Israel
(Ali Kopça)
Ertaç Taşkıran
Fikret Yağcıoğlu
(Hasan Yanaroğlu)
Deniz Kibar
TD: Mehmet Bolkan
GOLLER: Dk.18 Hakan Karacaoğlu Dk.27 ve 31 Ndue, Dk. 53 Debola (G.Gücü) Dk.20 Deniz Kibar, Dk.40 Abia Isrel (Ozanköy)
Fotoğraf: Kanı ALDAĞ