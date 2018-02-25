GG işini şansa bırakmadı: 4-2

K-Pet Süper Lig’in alt sırasından kurtulmak isteyen Gençlik Gücü, ligin son sırasında bulunan Ozanköy’ü konuk etti. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 4-2 Gençlik Gücü üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 18’inci dakikada Hakan Karaoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçse de, konuk Ozanköy 20’nci dakikada Deniz Kibar’la birlikte cevap verdi. Oyun disiplinini bozmayan yeşil beyazlılarda 27 ve 31’inci dakikalarda yabancı oyuncu Ndue, peş peşe goller bularak bir anda maçı 3-1 ‘e getirdi. 40’ıncı dakikada Abia Israel ile umutlanan Ozanköy, ilk devreyi 3-2 yenik kapattı. İkinci devreye de golle başlayan Gençlik Gücü Debola ile farkı 3’e çıkardı. Karşılaşmada başka gol olamayınca Gençlik Gücü, bu önemli karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Gençlik Gücü 23 puana ulaştı. Ligin son sırasına demir atan Ozanköy 11 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek, Sabriye Atikoğlu, İsfendiyar Açıksöz

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak

Hakan Karacaoğlu

Ali Akbulut

Agit Altan

Ahmet Can Tokmak

(Orhan Çokbekler)

Yusuf Palaz

Debola

Maiya Mamadou

Ndue

Derviş Özeralp

Hüseyin Taşçı

(Gökhan Özer)

TD: Niyazi Göksun

OZANKÖY

Çağatay Gürler

Saydam Soy

(Alpay Eminoğlu)

Lewis Mike

Zihni Temelci

Gaius Naımke

Serhan Aydınel

Bekir Yıldız

Abia Israel

(Ali Kopça)

Ertaç Taşkıran

Fikret Yağcıoğlu

(Hasan Yanaroğlu)

Deniz Kibar

TD: Mehmet Bolkan

GOLLER: Dk.18 Hakan Karacaoğlu Dk.27 ve 31 Ndue, Dk. 53 Debola (G.Gücü) Dk.20 Deniz Kibar, Dk.40 Abia Isrel (Ozanköy)